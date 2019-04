El tierno mensaje con el que Dayanara Torres recordó a su papá

Para Dayanara Torres, el 31 de marzo es una fecha muy especial que siempre celebrará a pesar del sentimiento agridulce que pueda ocasionarle. Es en esta fecha en la que su padre, Don José Torres, soplaría las velitas de su pastel. Sin embargo, desde hace casi dos años, la ex Miss Universo marca este día con un poco de tristeza, pues su padre ya no se encuentra a su lado. A pesar de ello, el recuerdo y el amor continúan presentes en el corazón de Dayanara, quien enmarcó este día con un emotivo mensaje para el hombre que tanto ama.

Junto a una fotografía de su infancia, en la que aparece abrazada de su padre, Dayanara escribió un sentido mensaje que conmovió a sus seguidores en Instagram. "Papi, extrañando tu voz hoy más que nunca...", se puede leer al lado de la imagen. "Feliz cumpleaños", agregó Dayanara con un emoji de pastel y uno más de un corazón. La ex jurado de Mira Quién Baila All Stars, agregó la fecha 31 de marzo de 1943, con la que explica que este fin de semana su padre habría cumplido 76 años.

Las palabras de Dayanara toman aún más fuerza pues es en estos momentos en los que le gustaría contar con el apoyo, los abrazos y las cálidas palabras de ánimo de su padre. Hace unos meses, la también modelo reveló al mundo que fue diagnosticada con cáncer de piel. Desde entonces mantiene a la gente al tanto de los detalles de su tratamiento, que a pesar de ser fuerte y dejarla con efectos secundarios poco placenteros, se sigue mostrando de lo más valiente en esta lucha.

Dayanara Torres no fue la única que recordó a su padre en este día. Su hermana Jinny también desempolvó una fotografía de su álbum familiar para recordar a su padre y celebrar que en el cielo hay una gran fiesta. "Papi, escápate un ratito del cielo y dame un abrazo fuerte. Feliz cumpleaños 76. El cielo está de fiesta... ¡y de la buena! Te amo", escribió Jinny, quien ha sido un gran apoyo para Dayanara en estos momentos tan complicados que vive en tema de su salud.

En el año 2017, Dayanara Torres se enfrentó a una terrible situación. Después de haber celebrado con mucha alegría su triunfo en Mira Quién Baila, la ex reina de belleza recibió la mala noticia de que su padre estaba enfermo. De inmediato movió todo para estar cerca de él y, a pesar de los buenos deseos de la gente y la esperanza de verlo sano nuevamente, su padre falleció. En aquel entonces, Dayanara aseguró que todo había sido consecuencia del cáncer de colon que padecía, mismo con el que había sido diagnosticado años antes.

Sin embargo, Dayanara recién reveló que la razón por la que su padre ya no se encuentra a su lado fueron las consecuencias del huracán María que azotó Puerto Rico en septiembre de 2017. “Se enfermó, desafortunadamente cogió una bacteria del agua, se quemó por una vela, todo por el huracán”, explicó muy triste a Aquí y Ahora, el programa de Univision. Conmovida, agregó: "Mi papá tenía 20 años más (de vida)”.

En aquel entonces, Dayanara se encontraba participando en el reality de baile y recordó cómo fue la última conversación que tuvo con él. “Me dijo: ‘usted no se preocupe por mí, siempre voy a estar bien'”. A pesar de las condiciones en las que se encontraba Puerto Rico en esos momentos, Don José fue testigo del triunfo de su hija en la pista de baile. Sin embargo, ella no lo supo sino hasta después de su muerte. “Yo no lo supe, porque el murió. En el velorio se me acerca una persona y me dice: ‘quiero que sepas, que tu papá te vio ganar, porque él se iba al negocio de la esquina que tenía luz, todos los domingos a verte”', reveló entre lágrimas, recordando lo mucho que amaba a su padre.