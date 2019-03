Cuando creíamos que habíamos visto las fotos más tiernas de Eva Longoria y su hijo Santigo, viene y se supera a sí misma con una nueva adorable postal. La fotografía más reciente en la cuenta de Instagram de la estrella de Dora and the City of Lost Gold es una de las más adorables que les hemos visto. La actriz y su hijito fueron captados, mientras reposan en un sofá y comen pan. “Nosotros. Relajados y comiendo pan”, escribió la artista debajo de la imagen.

Eva Longoria y su pequeño hijo Santi Photo: Instagram/@evalongoria

La hermosa imagen no solo se ha ganado el corazón de sus seguidores, también de los amigos de Eva. “No puedo con esa pequeña pancita de bebé”, comentó Olivia Mun, refiriéndose a la barriguita de Santi. Por otro lado, la estrella de How To Get Away With Murder, Karla Souza, los llamó "cuties".

Little Patitos! Photo: Instagram/@evalongoria

Aún más adorable fue el video que compartió la actriz de Despertates Housewives en sus Instagram Stories, en el que la vemos besando los piecitos de su bebé. “¿De quién son estos pequeños patitos?" pregunta riendo mientras acaricia dulcemente el pie de Santiago. En una siguiente historia, la artista se dejó ver acostada en un sofá. "Ha sido una semana larga", se lee sobre la fotografía.

Sin duda fue una semana muy movida, y es que la productora de de Grand Hotel estuvo muy ocupada filmando la serie Glamorous, protagonizada por Brooke Shields, entre otros rostros famosos. A través de su cuenta de Instagram Eva compartió un hilarante momento.

"¡Nunca soy lo suficientemente alta como para ver el tiro!”, escribió junto a una foto de ella sobre un taburete para que pudiera ver el ángulo de la cámara. La Latina Powerhouse tuvo como invitado especial en el set, al pequeño bebé Bastón, quien estuvo ayudando a su mamá con la dirección de su nuevo proyecto.