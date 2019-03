Ella ha conquistado el mundo de los concursos de belleza y se ha hecho de un nombre en la industria del modelaje. Además, en Instagram se ha convertido en una celebridad a seguir, por lo que las principales marcas de belleza y moda la buscan para promocionarse. Sin duda alguna conquistará Hollywood, pero antes de eso, Olivia Culpo se ha asegurado de que todos se vean fabulosos con unos audífonos de JBL. HOLA! USA pudo platicar con ella y tienes que leer todo lo que nos dijo.

"Lo más imporntante para tomar una buena fotografía para Instagram es la iluminación", dijo Olivia Culpo a HOLA! USA Photo: Instagram/oliviaculpo

La joven castaña se presentó en lujoso hotel Shore Club de Miami, para una experiencia VIP, en la que disfrutó de una noche con los mejores DJs y de los mejores ritmos, y de los lugares perfectos para tomarse selfies. “Siempre he sido fan de la marca”, dijo Olvia a HOLA! USA. “Me encanta la música, son los mejores en el negocio de los audífonos y las bocinas. Creo que es una excelente opción para mi porque el producto es increíble y siempre están presentando innovaciones.

Adempás de disfrutar de los mejores beats con sus increíbles audífonos JBL, Olivia planea continuar viajando, haciendo colaboraciones de belleza y escuchando (obviamente) a Ariana Grande. Sigue leyendo para descubrir sus mejores secretos. Desde tips de belleza, hasta como hacer el perfecto post en Instagram.

HOLA! USA: Cuando usas tus audífonos JBL, ¿qué es lo que escuchas?

Olivia Culpo: He estado escuchando a Ariana Grande... su nuevo álbum realmente me habla. Me encanta.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me encanta ejercitarme. Toco el cello, así que procuro practicar cada que puedo. Me gusta pasar el tiempo con mi familia y amigos, y cocinar. Soy una persona que no se puede estar quieta, así que casi siempre me mantengo activa durante mi tiempo libre.

Nombra tres productos de belleza que siempre traigas contigo

Oh, Dios mío, definitivamente siempre tengo más de tres, pero intentaré reducirlo. Siempre tengo algún tipo de spray hidratante. También cargo conmigo la crema limpiadora de la Dra. Barbara Sturm porque es increíble, ¡en realidad está hecha con mi sangre, lo cual es una locura!, es realmente muy hidratante y es genial. Además siempre traigo conmigo un delineador de labios, puede ser de MAC O NARS.

"Amo la música y (JBL) es el mejor en el negocio de los audífonos y las bocinas"

¿Algún consejo para tomar la foto perfecta para Instagram?

Lo más importante para una fotografía para Instagram es la iluminación. Si está muy oscuro afuera o nublado, siempre me doy cuenta de que las fotos no son tan vibrantes ni tan atractivas. Pro-tip: Ponte frente a una pared blanca, la cual que puedes usar como reflector.

Eres una viajera asidua, ¿cuál es tu destino favorito en el mundo?

Hay tantos lugares en los que he estado que amo. Hace poco estuve en Montenegro, que es un área bastante pequeña en Europa. Nunca pensé que haría un viaje por ahí, pero fue absolutamente maravilloso.

Con toda la cocina del mundo, ¿cómo le haces para mantenerte en forma?

Personalmente tengo la regla del 80-20. El 80% de las veces, trato de ser realmente constante en mi alimentación, y eso significa no comer carbohidratos y tratar de evitar los azúcares o el alcohol. Hago mucho ejercicio así que creo que eso ayuda. El 20% del tiempo, me complazco un poco. Pero si tengo una sesión fotográfica o algo por venir, soy bastante exigente con lo que estoy comiendo y creo que en eso se basa ese tipo de equilibrio, puedo complacerme cuando quiero.

Acabas de hacer una colaboración de pestañas con Huda Beauty. ¿Tienes algún consejo para aplicar pestañas postizas?

Alguien me dijo esto cuando era más joven y realmente me hizo sentido. Tienes que pensarlo como si estuvieras aterrizando un avión. Otro truco es que si tienes un espejo, lo pongas en el suelo o en una mesa, o en el tocador. Así solo te inclinas y miras en el espejo, así tienes una mejor idea de dónde está la línea de las pestañas, en lugar de intentar hacerlo mirando de frente. Otro truco es rizar tus pestañas antes de ponerte las postizas, así servirán de soporte para las que te pondrás.

¿Tienes algún proyecto futuro o colaboraciones en puerta?

Acabo de lanzar la colección de pestañas con Huda Beauty, y algunos proyectos de película en las que estoy trabajando, pero no puedo hablar mucho sobre ellos. Mi línea de ropa Express también está todavía en las tiendas y en línea. Hay algunas piezas muy interesantes para el clima más cálido. Tengo una gran cantidad de tops que creo que serán perfectos para esta temporada, así que estoy emocionada por ver a las chicas usarlas y ver cómo las combinan.

"I’m pretty diligent about what I’m eating and I think that based off of that kind of balance, I’m able to indulge when I want to," Olivia on how she stays fit while traveling Photo: Instagram/oliviaculpo

¿Tienes planeados algunos viajes para este año?

Bueno, mañana me voy al concierto de ¡Ariana Grande! Esta noche estoy en Miami con JBL para el lanzamiento de los nuevos audífonos. Y luego, me voy a Cabo a trabajar. Por supuesto que iré a Coachella. Esta es la temporada de festivales, así que ¡prepárense!

¿Quién es tu persona favorita para viajar?

Depende del viaje. Aunque tengo diferentes personas con las que puedo viajar a cualquier destino. Hice un viaje de trabajo con mi hermana y ¡fue muy divertido! Nunca había trabajado con ella antes, por lo que era agradable y diferente, pero generalmente viajo con mi gerente o mi asistente, y depende del lugar al que vayamos y los resquisitos.

¿Qué podemos esperar del evento?

Bueno, ¡será muy divertido! Vamos a tener algunos grandes performers. Estará DJ Sunnery y DJ Irire. Y ahí estaré, por supuesto, escucharemos buena música. Estamos lanzando nuestros nuevos audífonos, que son inalámbricos, eliminan el ruido de afuera y vienen en una variedad de colores. Así que es como celebrar el lanzamiento y disfrutar de una noche en Miami.