Aunque los últimos meses no han sido nada sencillos para Dayanara Torres, la hermosa puertorriqueña no deja que nada ni nadie le quite su sonrisa. A inicios de este mes, la valiente reina de belleza comenzó su tratamiento para combatir el cáncer de piel que le fue diagnosticado en los primeros días de este año, y ha demostrado una fortaleza sinigual. Recientemente, la modelo compartió en sus redes sociales una prueba más de su entereza y se mostró más bella que nunca.

La puertorriqueña de 44 años publicó en su cuenta de Instagram un video en slow motion en el que aparece luciendo un espectacular vestido azul turquesa de la diseñadora Stella Nolasco. En el video, Dayanara deja ver lo fascinada que está con la finísima prenda. La madre de Cristian y Ryan, fruto de su relación con Marc Anthony, acompañó el clip con la siguiente descripción, en la que se refirió a su situación actual. “La sanación viene en olas. Y yo me permito sentir cada subida y caída de mi marea”.

El vuelo del vestido permitió dejar a la vista las piernas de la boricua, las cuales lucen fabulosas como siempre. Hay que recordar que, en febrero pasado, Dayanara compartió en sus redes sociales parte de los procedimientos a los que se había sometido para combatir la enfermedad: “Tengo 77 puntos detrás de mi rodilla y otros más arriba de mi pierna, de donde sacaron dos ganglios malignos”.

Los fieles seguidores de Dayanara quedaron cautivados por su publicación, la cual tiene –hasta el momento –más de 150 mil ‘me gusta’, así como cientos de comentarios en los que le manifiestan sus mejores deseos para que tenga una pronta recuperación.

Recientemente, Dayanara compartió con una de sus fans la evolución de sus tratamientos y detalló que estaba en su segunda sesión de radiaciones y reveló que, a diferencia de la primera cita, en esta ocasión ya había comenzado a sentir algunos malestares. “Me dicen (los médicos) que mientras más tratamientos (haya) en mi cuerpo, más sentiré los efectos secundarios… Esta vez ya siento más debilidad, ya empezaron los dolores musculares y lo peor sí han sido las náuseas, ¡pero yo sigo!”.

Dayanara, siempre agradecida

La exjueza de Mira Quién Baila All Stars sabe muy bien que a pesar del duro momento que vive, no está sola. Además de estar rodeada del cariño de sus familia y amigos, la puertorriqueña también tiene un ejército de fans que la respaldan. A través de una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Torres envió un emotivo mensaje a sus seguidores en el que les agradeció por acompañarla y respaldarla siempre. “A todo ustedes que me leen: mil gracias por tanto apoyo por tantas oraciones, por tanto amor”, escribió junto a un video en el que se deja ver recibiendo su tratamiento en contra del cáncer de piel. “Sus oraciones llegan, no importa cuán lejos estemos. De todo corazón les pido sigan orando, no me suelten. Me siento tan agradecida y bendecida de tener el regalo de su amistad”, finalizó.

