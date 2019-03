Francisca Lachapel revela algunos detalles de su vida con su prometido

Francisca Lachapel vive un gran momento en su vida personal. Además de estar siempre activa y con una agenda que mantiene su mente ocupada, la presentadora de Despierta América está muy enamorada, tanto que hace unos meses aceptó la propuesta de matrimonio de su novio, Francesco Zampogna y están listos para pasar por el altar. Y aunque al principio Francisca estaba más hermética a revelar detalles de su vida privada, poco a poco cuenta cómo es su vida en pareja y recién reveló algunos de los detalles de convivencia con su futuro esposo.

Durante el segmento Sin rollos ni tapujos de Despierta América, en el que compartieron datos de cómo los hombres ahora ayudan más en casa, la dominicana contó que su futuro esposo no tiene problemas cuando se trata de mantener su hogar ordenado. "Para Francesco eso no es nada raro porque él creció viendo esa ayuda de su padre, aunque también es un doctor que trabajó toda la vida", explicó. Y sobre el día a día cuando están juntos, agregó: "Nos dividimos las cosas. Si yo hago la cena, él no tiene problema en fregar los trastes. Lo hace muy natural porque él no creció viendo esto como un fenómeno, él creció viendo a sus hermanos y a su papá haciéndolo", dijo segura.

Francisca habló más sobre su prometido y lo mucho que ayuda cuando se trata de las labores domésticas, tareas que acordó con el panel del programa, que ya no son estrictamente femeninas. "Él puede lavar, recoger cualquier cosa en la casa... todo manejado de la misma manera porque sabe muy bien que también yo trabajo. Ahora es diferente, la mujer estaba un poquito más cohibida, solamente se dedicaba a los quehaceres del hogar, pero ahora trabajamos igual", expresó.

La ex Nuestra Belleza Latina cada vez se abre más sobre su relación y cuenta ante las cámaras de Univision algunos detalles de su noviazgo. En el mismo segmento, pero en día diferente, Francisca reveló que al principio de su relación con Francesco era una novia "intensa" cuando se trataba de las amigas de su futuro esposo. "Hablando de mi relación, como dominicana intensa porque no podía creer esas cosas, pero Francesco me enseñó que, comunicándose, llevando las cosas a la mesa, que él tiene amigas y amigos y que se puede ser feliz", contó.

Con planes de boda pendientes

Francisca Lachapel y su prometido mantienen una comunicación abierta que ayuda a que entre ambos todo marche de maravilla. Y aunque están emocionados por su compromiso, Francisca recién contó que no han tenido tiempo de planear el gran día. "No sé en dónde, no sé nada todavía. Lo único que sé es que tengo al hombre. Eso es lo único seguro hasta el momento".

Aunque no tiene listos los detalles, días atrás Francisca se visualizó como toda una novia cuando se probó un par de vestidos en Despierta América. "Me siento soñada", dijo muy contenta cuando se vio con un diseño clásico con elegante escote en la espalda y aplicaciones en de cristales que aportarían un brillo extra a la novia. Otro modelo, de encaje y corte sirena nubló un poco su decisión. Y aunque pidió la opinión a sus seguidores para que le digieran con cuál se ve mejor, aún o ha revelado qué estilo le gustaría llevar ese gran día.

