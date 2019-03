Giselle Blondet, a punto de ser abuela, revela que tiene los mismos antojos que su hija

La vida de Giselle Blondet está colmada de alegrías, en especial en el ámbito personal, pues en un par de semanas se convertirá en abuela por primera vez. Esa dicha se refleja en su sonrisa y en las publicaciones de sus redes sociales, en donde mantiene al tanto a sus seguidores con los detalles del embarazo de su hija menor, Gabriella Trucco. La presentadora cuenta los días para tener entre sus brazos a su nieta, una pequeñita que llevará por nombre Sophia y que desde que se enteraron de que venía en camino ha llenado de alegría a toda su familia. Emocionada de vivir esta bella etapa junto a su Tormenta tropical, Giselle está tan involucrada que hasta comparte los antojos con la futura mamá.

"¿No me ves más gordita?" preguntó Giselle a una reportera de Telemundo, a quien le confesó que no se ha detenido ante los antojos del embarazo de su hija. "Los antojos más maravillosos me han dado a mí, y es una tremenda excusa para salir a comer y todas esas cosas", explicó contenta la ex jurado de Nuestra Belleza Latina.

Pero, ¿qué es lo que más se le antoja ahora que se dio permiso para deleitarse al igual que la mamá de la bebé? "Bueno, mira, yo siempre soy de las amantes del helado, pero trato de no comerlo mucho porque a mi tierna edad, mis 55 - ¿y qué?-, el helado ya; o sea, en pequeñas porciones es como si te comieras dos pintas (de cerveza), y trato de portarme bien", detalló con una sonrisa. Pero todo cambia cuando su hija está cerca. "Tengo que acompañarla porque está con su barriguita y la acompaño con un buen vaso de helado", dijo sin resentimientos ni culpa por los placeres culinarios.

Giselle Blondet, preocupada por ser la mejor abuela

A pesar de ser madre de dos mujeres y un chico, y tener experiencia con los bebés, Giselle Blondet no puede evitar sentir ciertos nervios ahora que su papel será el de consentir al máximo a la nueva integrante de la familia. "Estoy súper nerviosa porque quiero ser la mejor abuela del mundo, pero no sé, porque mi mamá era la que dominaba esa área y ahora estoy pensando cuando me toque darle el primer bañito, porque me va a tocar a mí, eso lo hacía mi mamá. ¡Ay Dios mío!, yo hasta rezo", dijo con cierta emoción de que llegue ese momento.

Pero mientras llega ese gran día en el que la bebé ilumine a todos con su sonrisa, Giselle se encarga de consentir a su hija al máximo. Un par de semanas atrás celebraron el baby shower de Sophia, una festa en la que la ternura, la emoción y la alegría se conjugaron de forma perfecta entre los amigos y familiares más queridos de ambas, quienes también están ansiosos de conocer a la bebé.

"Así estoy hoy... ¡feliz y contenta porque estaremos celebrando el baby shower de mi tormenta tropical, Gabriella Trucco! Cada vez más cerca el momento que esperamos con tanto amor", escribió para sus fans mostrando una gran sonrisa que sólo la llegada de un bebé puede ocasionar.