Justin Bieber ha salido en defensa de dos mujeres importantes en su vida y a través de Instagram enfrentó los rumores que desde su compromiso y posterior matrimonio lo han rodeado a él y a su esposa Hailey Bieber. Y es que un usuario de la red social hizo enojar al intérprete de Friends, luego de que comentara en una de sus publicaciones que el canadiense solo se había casado para recuperar a Selena Gomez, por lo que el intérprete escribió una larga respuesta para detener de una vez por todas a su seguidor incómodo.

Photo: Instagram/@selenagomez

Justin comenzó su mensaje callando cualquier rumor acerca de su relación con Hailey y condenó la conducta del internauta que se ha dedicado a atacarlos. Además, respondió a las acusaciones sobre que en algún momento de lastimaría a Selena y a su esposa. "Amé y amo profundamente a Selena", escribió. "Ella siempre ocupará una parte de mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa. Ella es lo mejor que me ha pasado".

Justin y Selena comenzaron su relación en 2011, sin embargo, se separaron en 2014. La pareja reavivó su romance en 2016, pero no duro mucho y un año después terminaron. Y aunque los fans de ambos cantantes deseaban verlos llegar al altar, Bieber finalmente se casó con Hailey en 2018. Hasta el momento, Gomez no ha hecho ninguna declaración respecto al reciente mensaje de su ex. Por otro lado, la modelo no compartió el mensaje de su esposo, pero sí publicó un brillante gif en el que se lee “Wifey”.

Justin y Hailey se casaron en 2018 Photo: Instagram/@justinbieber

En febrero de este año, los famosos esposos Bieber hablaron para la revista Vogue, sobre el esfuerzo que han puesto los dos para consolidar su matrimonio. "Estoy luchando para hacer esto de la manera correcta, para construir una relación sana", dijo Hailey a la famosa revista de la que fueron portada. "Quiero que la gente lo sepa. Venimos de un lugar realmente genuino. Pero somos dos jóvenes que estamos aprendiendo sobre la marcha. No voy a mentirles y a decirles que estamos viviendo una fantasía mágica. Siempre habrá dificultades”, agregó.