¡Agradecida! Dayanara Torres y el sentido mensaje a quienes han estado al pendiente de su salud

En pleno tratamiento en contra del cáncer de piel que padece, Dayanara Torres no pierde la sonrisa de su rostro y se mantiene más fuerte que nunca. Así lo demostró en un video que recientemente compartió son sus seguidores de Instagram, en el que se deja ver en medio de una de las sesiones del procedimiento médico al que es sometida para combatir su enfermedad. Junto al clip, la hermosa boricua escribió un sentido mensaje en el que agradeció a quienes han estado detrás de ella durante esta dura etapa.

La exMiss Universo comenzó por agradecer a sus amigos, quienes se han convertido en los perfectos compañeros en estos difíciles momentos. “Siempre agradecida por tanto... Joyce Giraud, gracias por no soltarme, por nuestras conversaciones que me hacen reír y ser más fuerte y no dejarme caer. Paul Anthony Love, gracias por regalarme tu paz, tu buena energía, tu luz y por meditar conmigo… eres amor”, escribió.

Sin embargo, el mensaje que le escribió a su mamá puso muy sentimentales a sus seguidores, quienes en los comentarios también enviaron sus buenos deseos a la progenitora de la también actriz. “A mí ‘reina madre’, Lela, la que día y noche me da la fuerza que necesito. Eres mi todo, mami. No debe ser fácil para una madre tener que ver los golpes que le llegan a sus hijos, pero tu gran fe de saber que voy a estar bien, a través de todo lo que pasó y fe de saber que vendrán bendiciones a mi vida me llena de esperanza y alegría. Yo tengo fe... ¡Lo mejor está por venir! (Me siento) Bendecida de tenerte aquí conmigo y agarrada de tu mano para caminar”, agregó.

La exjueza de Mira Quién Baila All Stars también se tomó un tiempo para hablarles a sus fans, quienes han estado al pendiente de ella, desde que dio a conocer que padece cáncer y le han llenado de fuerza y esperanza con los mensajes que a diario le escriben en sus redes sociales. “A todo ustedes que me leen: mil gracias por tanto apoyo por tantas oraciones, por tanto amor. Sus oraciones llegan, no importa cuán lejos estemos. De todo corazón les pido sigan orando, no me suelten. Me siento tan agradecida y bendecida de tener el regalo de su amistad”, finalizó.

El tratamiento médico de Dayanara Torres

Semanas atrás, Dayanara compartía en una entrevista con Despierta América los detalles del tratamiento médico que se le está aplicando. "No se me va a caer el pelo, no me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil", contó a Karla Martínez, Alan Tacher y Casper Smart. La ex jurado de Mira Quién Baila All Stars explicó que se sometería a radiaciones localizadas cada dos meses durante un año. "Los doctores están confiados en que vamos a salir bien, de que lo vamos a destruir y que voy a estar bien", agregó con una sonrisa.

En este proceso, además del cariño de sus fans, Dayanara cuenta con el apoyo de sus hijos Cristian y Ryan, a quienes tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. "Mis hijos, aunque asustados, cada vez que me ven me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte pero juntos. Yo de todas he salido más fuerte que nunca", dijo en la entrevista sobre los chicos.