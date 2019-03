Angélica Massiel, la hija de Angélica Vale, heredó la alegría y el carisma de su mamá. La pequeñita, con solo seis años de edad, tiene la misma simpatía que la actriz mexicana, quien se divierte a lo grande con las ocurrencias de la niña, como la que compartió con el mundo este lunes y que hizo sonreír a más de uno entre sus fans. La actriz descubrió a su hija muy entretenida recreando a uno de los personajes de mamá, una ocurrencia que, además de tierna, podría ser la muestra de que lleva el talento actoral en la sangre.

Con una pijama colorida y su mejor pose de sorpresa, Angélica Massiel miró a la cámara de mamá. "Se robaron mi peluca de Lupita para Mentiras, el musical", escribió la actriz junto a la imagen en la que su hija luce la larga y rizada melena del personaje de Angélica Vale. Aunque aún es muy pequeña, la niña ya tiene un gusto definido por el teatro. Además de ver a su mamá y su abuela Angélica María interpretar personajes que hacen que vuele su imaginación, Angélica Massiel disfruta de este arte, como lo dejó ver la feliz mamá en una foto de "las tres Angélicas" listas para ver Wicked en Los Ángeles.

La niña, además, es muy expresiva, una alegría especial que hace que sus padres no despeguen la vista de las divertidas muestras de talento que ofrece. En sus vacaciones por Cuba, el año pasado, Angélica Massiel dejó salir a su bailarina interna al ritmo de la música cubana que de inmediato la contagió. "¡Y que se le sale lo cubana a i hija! ¡Viva el Caribe!", escribió la orgullosa mamá al lado del video en el que la pequeña baila con tanta soltura y naturalidad que incita a los fans de la actriz a moverse como ella.

Angélica Vale, dedicada a disfrutar de la infancia de sus hijos

Aunque Angélica Vale ama su carrera como actriz, hace un par de semanas reveló que piensa bajar su ritmo de trabajo para estar más tiempo junto a sus hijos. Además de Angélica Massiel, la también cantante es mamá de Daniel Nicolás, ambos fruto de su matrimonio con Otto Padrón. Fue justo su hija quien le hizo una tierna petición a la que no se pudo negar, pues no le gusta que los proyectos de trabajo de mamá las separen por mucho tiempo. "Me lo prohibió. Angie me dijo: 'No me dejes, no me puedes dejar sola. Te fuiste mucho tiempo", explicó a El Gordo y la Flaca.

Por ello, Angélica pensó en poner una pausa de un año, para estar más cerca de sus hijos en esta bella etapa. "No tengo permiso de irme mucho tiempo. Y como sé que al rato van a voltear y a decirme: '¡Ay, mamá, ya vete!', entonces ahorita es cuando tengo que gozarlos", agregó. Para la feliz mamá, no fue difícil entender a su hija, pues ella misma vivió una situación similar de pequeña cuando sus padres, los cantantes mexicanos Angélica María y Raúl Vale, salían por días de casa por su trabajo en el mundo del espectáculo.