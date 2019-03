Do-do-do-do-Dora! Paramount Pictures lanzó el primer tráiler oficial de la película Dora and the Lost City of Gold y por lo que podemos ver, parece la aventura perfecta para disfrutar en familia. El trío de estrellas del filme: Eugenio Derbez (quien también es productor), Michael Peña y, por supuesto, Isabela Moner, quien interpreta el papel principal, presentaron el avance durante la ceremonia de entrega de los Kids 'Choice Awards 2019, la cual se llevó a cabo el pasado 23 de marzo, en Los Ángeles. La adaptación de este live action del clásico de Nickelodeon fue dirigido por James Bobin y tiene todo lo necesario para convertirse en la película del verano.

Eugenio Derbez, Isabela Moner y Michael Peña en los Kids' Choice Awards

Durante la alfombra naranja del evento, Isabela lució hermosa en un conjunto rosa del diseñador colombiano-estadounidense Esteban Cortazar. La actriz hizo un sutil guiño a su personaje usando una blusa rosa de seda y una minifalda al mismo tono, tal y como Dora luce en pantalla. La estrella combinó su look con unos tacones de Sergio Rossi, con los que le dio un toque espectacular a su atuendo.

Aunque Eva Longoria tiene uno de los papeles principales, no pudo estar presente en el lanzamiento oficial del tráiler, sin embargo, compartió su entusiasmo virtualmente. "Estoy muy emocionada de compartir con ustedes el poster de Dora and the Lost City of Gold. ¡No te pierdas el estreno del tráiler este sábado durante la entrega de los Kids’ Choice Awards! Estoy filmando en Toronto, de lo contrario estaría ahí", escribió en su cuenta de Instagram.

"Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, nada podía preparar a Dora (Isabela Moner) para su aventura más peligrosa: la secundaria. Sin embargo, Dora tendrá que liderar a Botas (su mejor amigo, un mono), Diego (Jeffrey Wahlberg), un misterioso habitante de la selva (Eugenio Derbez) y a un grupo de adolescentes, quienes se embarcan en una aventura para salvar a sus padres (Eva Longoria, Michael Peña) y resolver el misterio detrás de una ciudad perdida de oro", detalla la sinopsis.

Dora and the Lost City of Gold llegará a los cines el próximo 2 de agosto.