No hay papás más orgullosos en este momento que Toni Costa y Adamari López, pues su pequeña Alaïa debutó como bailarina en televisión, durante la transmisión del Teletón USA 2019. Y es que la pequeña protagonizó un número de baile al lado de su papá y de su prima Noa, al puro estilo del famoso show de Univision Mira Quién Baila, demostrando que el talento es de familia.

VER GALERÍA

Ataviada con un vestido blanco con lunares negros, la niña lució hermosa durante su acto, en donde se movió al ritmo del éxito de Christina Aguilera, Candy Man. Desde muy temprano, Toni y Adamari compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram detalles previos al gran momento de su retoño, en donde pudimos ver como Alaïa era tratada como toda una estrella mientras se encontraba en maquillaje y peinado.

Ya en el escenario, el prometido de la presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) sacó chispas en la pista de baile al lado de su sobrina al ritmo de una versión tropical del tema Can´t Stop the Feeling!, de Justin Timberlake. A la mitad del número, Alaïa hizo su entrada triunfal y apareciendo detrás de una pantalla gigante que se abrió por la mitad para que la pequeña pudiera sorprender al público con su habilidad para el baile y las acrobacias que hizo al lado de su famoso padre al finalizar su acto.

Tras su triunfal actuación, el bailarín español no pudo ocultar su emoción de haber compartido escenario con su primogénita y en sus redes sociales publicó un emotivo mensaje. “No puedo decir ni que es un sueño cumplido porque nunca lo hubiese creído. Bailando por una buena causa con mi hija y mi sobrina en la pista de Mira Quién Baila que tanto me vio bailar y que me ha dado mucho en la vida”, escribió el guapo coreógrafo de Univision debajo de una serie de fotografías del momento de su presentación.

Completamente conmovido, Toni aprovechó la oportunidad para agradecer a su futura esposa y a su familia por siempre respaldarlo en su carrera profesional. “Gracias a cada una de las personas que hizo esto posible, a mi mujer Adamari López por siempre apoyarme en todo, a mi familia en España por ser parte de esto”, continuó para finalizar con una invitación a todos sus fans a continuar apoyando la noble causa del Teletón USA 2019.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- Adamari López enternece a sus fans con el bello mensaje de cumpleaños para su hija Alaïa

- ¡Toda una romántica! Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa recibe su primer anillo de compromiso

Alaïa, una niña por demás talentosa

Adamari López y Toni Costa no podrían estar más orgullosos de Alaïa. Y es que la pequeña ha demostrado ser muy apta para las diferentes actividades extracurriculares a las que la niña acude después de clases.

Basta con mencionar que con apenas cuatro añitos de edad, la hija de la presentadora ya ha conquistado importantes concursos de equitación, deporte que domina a la perfección desde hace unos años. Por otro lado, Alaïa también comienza a destacar en el golf, disciplina de la que su papá es aficionado. Además de esto, también practica danza, gimnasia y natación, y en todas ha demostrado ser la mejor.

VER GALERÍA