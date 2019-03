Poco a poco los planes de boda de Adamari López y Toni Costa van tomando lugar. Si bien la pareja aún no tiene en mente los detalles del gran día, ya saben en qué fecha les gustaría casarse, así lo confirmó la presentadora de Un Nuevo Día a HOLA! USA, aunque sin revelar el día que ella y el bailarín tienen en mente, pero que podría ser en los próximos meses. "Voy a cumplir ocho años con mi esposo. Bueno, yo le digo mi esposo pero no estamos casados. Uno de mis planes es que este año vamos a contraer matrimonio y estamos en eso de organizar esa boda", dijo contenta en una entrevista, en la que contó los lugares que tienen en mente para el gran día.

Las opciones de dónde les gustaría casarse, son muchas, tal como la puertorriqueña explicó. "Tenemos elegida una fecha y una lista de invitados que nos gustaría, pero depende de qué lugar encontremos dentro de la fecha que nos gusta. No descartamos que pueda ser en España que es en donde vive la familia de Toni. Pero está Puerto Rico que es en donde vive la mía", dijo esperanzada de que sus seres más queridos estén junto a ellos en ese momento, sin importar las fronteras. Emocionada, agregó un par de lugares más en los que ha pensado en dar el "sí, acepto" al amor de su vida y padre de su hija Alaïa. "Nosotros vivimos en Miami pero nos gusta República Dominicana y nos gusta México, así que tenemos muchas opciones de lugares. Según las fechas y las opciones, decidiremos cuál escoger", agregó.

Su hija de cuatro años de edad será parte fundamental en la unión del bailarín y la presentadora, una fiesta en la que la pareja celebrará su amor, y Adamari contó cómo es que tratará el tema con la niña. "Ella todavía no sabe. Yo creo que ella entiende que mamá y papá están juntos y no sabe como de un matrimonio. Creo que no lo entiende. Se lo tendremos que explicar más adelante porque ella va a ser parte del cortejo y va a ser un momento especial para nosotros como familia", dijo feliz. "Alaïa no entiende el concepto de que mamá y papá no tienen un papel firmado, ella entiende que estamos juntos todos los días, amanece con nosotros. Como los niños lo entiendan, somos unidos", detalló en la hermosa relación que tiene en su hogar.

¿Cómo se prepara la novia para ese gran día?

Al igual que la mayoría de las novias, Adamari está emocionada por ese día tan importante junto al hombre de su vida, para el que quiere lucir espectacular. "Dije que voy a empezar una dietita para ver si puedo rebajar algunas libras para llegar a la boda y en esa parte estoy, en hacer ejercicio y perder peso para estar más saludable y en forma para ese momento", detalló.

Y en cuanto a su rutina de belleza con los productos Aveeno, marca de la que es embajadora, Adamari contó que sus favoritos son el Positively Radiant Serum que deja su piel tersa y de un tono uniforme; la crema de cuerpo que además de aportar un brillo especial, no deja un efecto pegajoso. Y el shower gel, que cumple con una función exfoliante.

