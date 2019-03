Kate Middleton sorprende a los visitantes al Palacio de Kensington

Sin duda, uno de los lugares que no puedes dejar de visitar cuando vas de vacaciones a Londres es el Palacio de Kensington, una estructura que no solo está rodeada por maravillosos jardines, sino que está cargada de todo tipo de anécdotas históricas, además de tener un papel protagónico en la vida de la Familia Real británica. Pero los turistas que se encontraban el jueves por la mañana a las afueras del palacio jamás imaginaron encontrarse con la mismísima Duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Aunque el diseño del edificio está perfectamente planeado para resguardar la privacidad de la familia y para que sus residentes no se encuentren con los turistas de la sección abierta al público, varios visitantes reportaron a través de Twitter que pudieron ver pasar a Kate. No se sabe de dónde venía la esposa del Príncipe William, pero se presume que venía de dejar a sus niños en la escuela.

“Estábamos caminando apenadamente por el Palacio de Kensington sin saber si podíamos estar ahí (cuando) caminamos justo junto a Kate Middleton”, fue uno de los primeros mensajes que se publicaron en esta red social. “Acabo de pasar junto a Kate Middleton pero no me pude volver loca de encontrarme con una princesa”, escribió otra visitante.

Kate Middleton en The Sunken Garden ubicado en el Kensington Palace en 2017. Foto: Getty / Archivo

Y esto no es de extrañar, pues cuando la duquesa no está siguiendo su agenda oficial, suele tener un horario muy cotidiano donde es común verla junto al Príncipe Louis paseando por Hyde Park o haciendo una parada en un supermercado en Norfolk. “Nunca pensarías que es de la realeza. Va por los niños tan seguido como cualquier otro papá”, reveló una fuente a HELLO!; incluso, el año pasado el Daily Mail reportó que después de dar a luz al Príncipe Louis, quiso llevar a George al colegio al día siguiente.

En el pasado también ha hecho otras apariciones en residencias oficiales, aunque muy esporádicas. Apenas hace unas semanas se le vio a las afueras del Palacio de Buckingham. Los muchos turistas que se encontraban a las afueras de la residencia de la Reina se sorprendieron al ver llegar un automóvil en el que la Duquesa viajaba. Lo más sorprendente fue que Kate volteó sonriente para saludarlos amablemente, sin ningún tipo de problema.