Francisca Lachapel revela que no tiene tiempo de planear su boda, ¿por qué?

Francisca Lachapel está muy contenta con su compromiso de boda, mismo que anunció con mucha alegría en diciembre pasado, cuando su novio Francisco Zampogna le hizo la gran pregunta durante sus vacaciones en Dubái. Y aunque los planes de la boda la tienen muy emocionada, en realidad no ha podido avanzar mucho en los detalles de su gran día, según contó a Univision.

Ante la pregunta de cómo está preparando la boda, la dominicana sorprendió al revelar que no hay mucho que contar. "No estoy preparando la boda", dijo ante las cámaras. ¿La razón? Francisca ha tenido mucho trabajo ahora que Despierta América tuvo un gran cambio. "Como ya saben, hay una nueva era en Despierta América. Estuvimos de gira, viajando muchísimo", contó sobre los días llenos de compromisos con los que inició el año.

Además de sus proyectos con el show matutino, Francisca tiene otros compromisos profesionales. "Hay mucho trabajo que me ha salido a mí, gracias a Dios, este año. Entonces no he tenido tiempo", agregó. Sobre los posibles detalles de la boda, con su gran sentido del humor, dijo: "No sé en dónde, no sé nada todavía. Lo único que sé es que tengo al hombre. Eso es lo único seguro hasta el momento".

A pesar de no tener muy claro el panorama de la boda, Francisca dio un gran paso esta semana, pues ya empezó a ver qué estilo de vestido de novia podría usar. Durante uno de los segmentos de Despierta América, la presentadora pudo lucir un par de diseños que le sirvieron de guía para el día que camine hacia el altar. Uno de ellos fue un vestido clásico con elegante escote en la espalda y aplicaciones en de cristales que aportarían un brillo extra a la novia. Al verse con ese traje, no fue fácil para Francisca contener las lágrimas de alegría. "Me siento soñada", dijo muy contenta.

Un segundo modelo, más sensual que el primero, también despertó el interés de la futura novia. El diseño de encaje y corte sirena nubló un poco su decisión, por lo que pidió a sus seguidores en Instagram que la ayudaran a elegir el modelo que mejor le quedara. Sin embargo, Francisca no ha revelado si ya se decidió por un estilo y mucho menos cuál sería, un secreto que podría mantener hasta el gran día.

Francisca Lachapel, con más proyectos en la agenda

A Francisca le encantaría empezar con los planes de su boda, pero para lograrlo deberá hacer especio en su agenda, la cual ahora parece tener proyectos muy interesantes, en especial para su personaje Mela la Melaza. "Mela llegará en su momento a Despierta América. Estuvo en Me Caigo de Risa en México. Están otros proyectos para ella, porque déjenme decirles que este es el año de Mela, no de Francisca. Ella tiene en la mesa más proyectos que yo ahora mismo", explicó.

