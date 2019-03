¡Al ritmo de mariachi! Así fue la increíble fiesta de cumpleaños de Lili Estefan

Desde muy tempranas horas, Lili Estefan fue sorprendida por toda su familia con una serenata al ritmo de mariachi. Y es que la presentadora de El Gordo y la Flaca cumple el día de hoy 53 años. A través de sus redes sociales, la cubana compartió detalles de la increíble sorpresa que sus seres queridos le organizaron y en donde se dejó ver muy emocionada e incrédula de lo que está sucediendo a su alrededor.

VER GALERÍA

En los videos compartidos por Lili, podemos ver que el festejo fue organizado por sus famosos tíos, Emilio y Gloria Estefan, quienes felices cantan al ritmo del mariachi y sostienen un pastel con una bengala prendida. Por otro lado, Lina, su hija, coloca un gorrito de fiesta a su mamá mientras ella intenta soplarle a las velitas de su pastel.

Por su puesto que la celebración no podía estar completa sin los globos, los cuales flotaban alrededor de los invitados que sin pensarlo abrazaban a la simpática conductora. Lili no pudo ocultar su emoción, pues la sonrisa en su rostro evidenciaba que estaba disfrutando mucho de su festejo. Junto a las fotos y videos que compartió en sus redes sociales, la presentadora de Univision escribió: “En este año que se va, aprendí que el mejor regalo que alguien te puede hacer es dedicarte su tiempo, escucharte, preocuparse por ti y que te ayude a ¡no rendirte! ¡Y ese regalo me lo dieron todos ustedes! Gracias por estar siempre a mi lado, ¡son mi mejor regalo, mi familia, mis amigos y mis seguidores! Los amo con todo mi corazón”.

Los fans de la cubana, conmovidos por el mensaje compartido por la presentadora, la consintieron con los mensajes más bellos. “Que Dios te bendiga siempre. Gracias por compartir con nosotros tu carisma y sonrisa todos los días. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió uno de sus followers. “Eres bella. Que siempre haya felicidad en tu vida. ¡Qué hermosa familia tienes! Felicidades”, compartió otro. Francisca Lachapel, Chiqui Delgado y la diseñadora Giannina Azar también dejaron sus felicitaciones debajo de su publicación.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Toni Costa le da lecciones de baile a Lili Estefan ¡y ‘la flaca’ se luce!

- La divertida broma de Lili Estefan a Thalía que confirma que son las mejores amigas

Una familia unida

A través de sus redes sociales, Lili Estefan ha compartido los momentos más especiales al lado de su familia. Y es que a pesar de la distancia, los Estefan siempre encuentran un buen pretexto para reunirse y poder verse, aunque sea una vez en el año. Aunque con seguridad la cubana extrañó mucho en esta celebración a su hijo Lorenzo, quien vive en Los Ángeles, donde actualmente estudia la universidad.

VER GALERÍA

Sin embargo, Lili ha encontrado la forma perfecta para mantener a su familia siempre unida a pesar de que en ocasiones se encuentran lejos. Justo los viajes como el que hicieron a Cartagena de Indias, Colombia, hace unas semanas o el que realizaron a finales de 2018, donde se reunieron con sus tíos Gloria y Emilio -y otros 46 miembros de esa dinastía- para pasar unos días juntos en un crucero que los llevó hasta Puerto Rico.