Eiza González visita un refugio de inmigrantes en la frontera norte de México

Eiza González tiene su vida hecha en Los Ángeles, California, y viaja alrededor del mundo de filmación en filmación, pero no por ello se olvida de sus raíces y de la situación que se vive en su país natal. La actriz de 28 años compartió en sus redes sociales que viajó a la frontera norte de México para visitar un refugio de inmigrantes centroamericanos en la ciudad de Tijuana. En ese lugar, la estrella de películas como Alita: Battle Angel y Welcome to Marwen tuvo la oportunidad de convivir con varios niños y adolescentes que se encuentran varados ahí sin poder cruzar a los Estados Unidos, debido a su condición migratoria.

VER GALERÍA

A través de su perfil de Instagram, donde tiene más de 4.5 millones de followers, la también cantante compartió una serie de fotografías en las que se deja ver junto a los pequeños, quienes lucen de lo más sonrientes al lado de la actriz. La visita de Eiza alegró los corazones de los niños que llevan semanas en ese sitio con sus padres, a la espera de poder resolver su situación.

VER GALERÍA

Junto con las conmovedoras imágenes, Eiza hizo un llamado a sus seguidores para apoyar a las personas que se encuentran en esta situación a través de organizaciones como This is About Humanity y World Central Kitchen, mismas con las que visitó el lugar.

“Miren esas sonrisas. Han sido tan resistentes. Son solo algunos de los inmigrantes que se encuentran refugiados en Tijuana viviendo bajo difíciles circunstancias”, comenzó así la actriz con su mensaje. “Tienen el mejor ánimo del mundo y eso es lo que quiero tener en mente, pero creo que es importante compartir que necesitan ayuda”.

VER GALERÍA

“Esto va más allá de la política, se trata de humanidad. Son niños y familias sin techo, pero gracias a organizaciones como This is About Humanity y World Central Kitchen podemos ir y proporcionarles casas de campaña, suministros y alimentos. Pero no es suficiente”, continuó Eiza. La estrella de origen mexicano hizo una invitación a sus followers para donar y aseguró que la ayuda sería repartida hasta esos lugares. “Si en su corazón tienen el gesto de donar, cualquier aportación cuenta. Vamos a ir personalmente a hacer las entregas”.

Además de estas palabras, en las que se mostró visiblemente conmovida, la actriz dejó el paso a paso para que sus fans se sumaran a las donaciones y contribuyeran con esta noble causa.

Más notas como esta:

- Exclusiva de HOLA! USA: Eiza González habla de su lucha contra los estereotipos como latina

- Eiza González nos confiesa cómo logra hacer un balance en su vida

Orgullo latino en la pantalla grande

En una entrevista exclusiva con HOLA! USA, Eiza habló sobre lo que significó para ella dar vida al personaje de Carlala en Welcome to Marwen. Dicho personaje tenía varios elementos de la cultura de su país, algo que la lleno de orgullo.

“Lo que me gustó muchísimo del personaje es que uno incorpora nuestra cultura, ¿sabes? Desde el vestuario de la Adelita, nuestro idioma, incorpora la diversidad de culturas, incorpora el mensaje de compasión, de amor, de aceptación entre unos a los otros, del apoyo como humano y la moral que tenemos que tener como personas. La verdad es que los mensajes de la película son increíbles”, indicó.