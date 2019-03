¡Un triunfo más! Clarissa Molina, feliz por un importante reconocimiento en su carrera, ¿de qué se trata?

Clarissa Molina continúa cosechando éxitos. A pocas semanas de haber ganado el primer lugar en el reality Mira Quién Baila All Stars, la belleza dominicana recibió una gran noticia desde su país natal. Clarissa y el staff de la película Qué León, que protagoniza junto a Ozuna, se llevó el Premio Soberano a la Mejor Comedia, un galardón muy importante que la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana otorga anualmente a lo mejor de la música, arte y comunicaciones. Y aunque la presentadora de El Gordo y la Flaca no pudo viajar a su país para recibir el premio en persona, no restó su emoción al enterarse de que su primer trabajo en la pantalla grande había resultado ganador.

Desde casa, Clarissa Molina compartió con sus fans la alegría de que la cinta haya sido reconocida como la mejor comedia de los meses pasados. "¡¡Gracias, Dios!! ¡Esto es sólo el símbolo para seguir trabajando doblemente duro en el nombre de Dios!, escribió junto a un video en el que comenta que se encuentra en su casa pues sus compromisos laborales no le permitieron viajar.

Clarissa además compartió que el éxito de la película no habría sido el mismo sin el grupo de profesionales que participaron en su creación. "¡La clave sin duda alguna fue el gran trabajo en equipo y la buena energía y química entre todos nosotros!", explicó. Y aunque se encontraba lejos, se unió a la alegría del elenco y el staff. "Lo celebro con todos mis compañeros, la producción... Gracias por hacerme parte de este gran proyecto. Y, por supuesto, con todos ustedes que también se han vuelto leones", concluyó con mucha felicidad.

Un premio personal por su dedicación y trabajo

Clarissa Molina no sólo está contenta por el premio que se llevó la cinta. También porque en la ceremonia resultó ganadora del Premio Soberano como Comunicadora Destacada en el Extranjero. Feliz por todos los grandes momentos que ha vivido como parte del programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, la ex Nuestra Belleza Latina agradeció a El Gordo y la Flaca por las enseñanzas que le han dado para seguir luchando por sus sueños profesionales.

"Por ser mi casa y mi escuela donde me he podido desarrollar como profesional, donde he aprendido de cada uno de ustedes y se han vuelto mis mentores día a día. ¡¡Los quiero con el corazón!!", expresó. Después de enviar su gratitud a las personas que la ayudaron a cumplir sus sueños, Clarissa envió un lindo mensaje para sus fans. "¡Los sueños si se hacen realidad, nunca paren de luchar por lo que quieres y no dejes que nadie, absolutamente nadie, te deje dudar en lo que tú crees!", agregó emocionada por sus logros en el mundo del entretenimiento.

