Maite Perroni felicitó a su novio en su cumpleaños con una serie de románticas fotos

Maite Perroni vive una de las mejores etapas de su vida personal gracias a la flecha de Cupido. Desde hace cinco años, la cantante mantiene una bella relación con Koko Stambuk, a quien conoció cuando trabajaron juntos en el primer proyecto de solista de la ex RBD. Con el tiempo, la pareja se convirtió en una de las favoritas del espectáculo, y no es para menos, pues su noviazgo es todo ternura, cariño y respeto. Aunque es poco común que la cantante o el artista musical compartan detalles de su vida juntos, el cumpleaños de Koko motivó a Maite a publicar una serie de fotografías que muestra un lado más íntimo de su relación.

La cantante no perdió la oportunidad de recordar algunos de los mejores momentos junto a su amado y recolectó algunas de las fotos que enmarcan los bellos ratos que comparten. “Koko Stambuk to my love, to my love, to my love. Como sea. Dónde sea with my love", escribió Maite como mensaje para felicitar a su novio por un año más de vida, palabras que decoró con los hashtags #felizvida #mipiscianofavorito y #happylife”.

Además de la ternura de sus fotos y del mensaje que deja ver lo enamorados que están, las imágenes llamaron la atención de sus seguidores porque en la mayoría aparecen besándose. Una más destacó entre la serie de imágenes pues se aprecia a la cantante en traje de baño abrazada a su novio, una instantánea que dejó ver un lado más sensual de Maite en sus momentos más tiernos.

Maite también compartió un video de lo más divertido con una dedicatoria especial. "Celebrar tu vida es un regalo para mí, suertuda yo de poder gozar de ti. Te amo, Stambuk por esa sonrisa tuya que me hace sentir lo que es la felicidad total... Así sí y si no, también... Feliz vida, amor. Por muchos años más".

Maite Perroni y Koko Stambuk, ¿comprometidos?

Con su noviazgo marchando de maravilla, hace unos meses Maite parecía haber dado pistas de que estaba comprometida y que había recibido un anillo de parte de Koko. Al preguntarle por sus planes de boda, la también actriz respondió: "Claro, yo creo que llegará en su momento. Yo soy una persona muy familiar, para mí es lo más importante y por supuesto, como consecuencia, en algún momento llegará esa etapa". Y sobre si ya tenía un anillo de compromiso, Maite dijo a Sale el Sol: "Sí, ya, pero eso es cosa mía".

Sin embargo, semanas más tarde fue ella misma quien se encargó de desmentir que Koko ya le había hecho la tan esperada pregunta. Su mano izquierda sin sortija llamó la atención de la prensa y al preguntarle si tenía guardada la sortija, el contestó: "Cuando la tenga te platico qué hago con ella", con lo que aclaró que aún no está comprometida.

El que Maite no haya recibido aún un anillo de compromiso no significa que la pareja no tenga una relación sólida que avanza a la perfección hacia el futuro. “Yo estoy comprometida desde el día uno, cuando uno tiene una relación se compromete, sino para qué tienes una relación”, explicó ella sobre su situación sentimental. Sobre el hecho de pasar por el altar, Perroni dijo a Primer Impacto que no está del todo segura de querer que sea así. "Es que no sé si quiero boda, ¿quién dijo que hay que tener boda? Me parece que es una ceremonia muy linda y el día que quiera hacer esa celebración, veremos qué es lo que se da", dijo sonriente.