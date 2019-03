Actrices, cantantes, filántropas, hermanas y Latina Powerhouses! Rita Moreno, Eva Longoria, Gloria Estefan y Zoe Saldaña han roto estereotipos y se han convertido en las principales fuentes de inspiración y de influencia para muchas mujeres en la industria del entretenimiento. Este poderoso grupo ha definido todas sus carreras con empuje y determinación, asegurando su propio espacio y abriendo las puertas a otros. En la edición de este mes de HOLA! USA, Rita, de 87 años, Gloria, de 61, Eva, de 44 y Zoe, de 40, dan una lección sobre cómo demostrar tu talento e incentivar a otros y también hablan sobre los esfuerzos que hicieron para alcanzar el éxito que tienen hoy.

VER GALERÍA Rita Moreno, Eva Longoria, Gloria Estefan y Zoe Saldaña son algunas de las mujeres de nuestra edición de Latina Powerhouse.

"Mi mamá me tuvo cuando tenía 17 años", señaló Rita, quien es la veterana del grupo. "Luego se divorció de mi padre y en ese momento, en Puerto Rico, una (isla) católica, simplemente no estaba bien visto. Después del divorcio, tomó un barco a América. No hablaba ni una palabra de inglés, pero eso no la detuvo”, dijo para HOLA! USA.

En cuanto a Eva Longoria -quien este último año se ha dividido entre actriz, productora y madre- tomó lecciones de varias mujeres. "Crecí rodeada de mujeres fuertes, inteligentes y educadas", dijo la productora de Grand Hotel (ABC). “Todas mis hermanas y mis tías fueron a la universidad, de modo que seguí ese ejemplo. No podía permitirme ir al cine hasta que estuve en la universidad, así que encontré mis modelos a seguir en las mujeres de mi vida".

Gloria Estefan, quien es famosa gracias a su carrera musical de décadas, no tuvo que mirar muy lejos para encontrar a una persona a quien admirar. “Le doy mucho crédito a mi madre y a mi abuela. Desafortunadamente, debido a la salud de mi abuelo y de mi padre, ellas tuvieron que tomar el control; eran ellas quienes traían el dinero a casa. Y no fue fácil". La cantante de Rhythm is Gonna Get You continuó: "Mi madre era maestra en Cuba y, cuando dejó el país, le rompieron su título, pero no pueden quitarte tu educación. Ella no lloró, y nunca la escuché quejarse".

VER GALERÍA En la revista, las mujeres hablan de inspiración, fortaleza y pavimentan el camino para las futuras latinas.

Zoe, quien es una de las pocas mujeres de color en Marvel Universe, adquirió su fuerza de los demás. "Nos enseñaron a ser nosotras mismas", señaló. "Escuchar las grandes historias de personas que se parecían a mí -y a otros- reforzaba mi creencia de que puedo hacer y lograr cualquier cosa en la que emplee todo mi empeño".