¿Qué pasaría si reunimos a un ícono de Hollywood, una cantante y dos actrices en una habitación? ¡La edición de abril de HOLA! USA! En esta edición especial, destacamos algunas de las Latina Powerhouses de esta generación. Eva Longoria, Rita Moreno, Zoe Saldana y Gloria Estefan le han abierto el camino a la próxima ola de latinas que buscan dejar su propia huella en varias industrias (en donde predominan los hombres). En esta ocasión, las cuatro famosas se unen para hablar sobre su camino al éxito y el estrellato. Pero primero, tuvieron una increíble sesión fotográfica llena de glamour. ¡Sigue leyendo para tener una probadita del poder de estas súper estrellas y cómo se sienten al formar parte de esta edición especial!

"Me emocioné mucho cuando recibí la llamada para ser parte de esta portada", dijo Eva. "Me alegró que HOLA! USA lo hiciera porque no tenemos muchos medios impresos dedicados a nosotras y a nuestra comunidad. Tampoco tenemos muchas oportunidades para celebrar los logros y las contribuciones de nuestra comunidad, no solo la industria del entretenimiento, sino a todo el mundo. Somos productoras, actrices, portavoces, y también somos madres, hijas, hermanas y miembros de una familia, somos los CEO de nuestra casa y en realidad creo que llamarnos Latina Powerhouse es redundante, pues la palabra latina por si sola denota mucho poder.

¿Qué opina Rita? "Creo que nosotros como latinos traemos muchos temas que debatir", compartió. "Creo que es realmente importante que Hollywood comience a comprender que somos muchas cosas diferentes, al igual que todos los demás actores". Por otro lado, Gloria cree que el problema radica en la poca representación de la mujer latina. "Ya de por sí estamos muy poco representados. Las mujeres estamos poco representadas, y más aún las latinas”, dijo.

Dale play al video de arriba y mira las imágenes detrás de las cámaras de la sesión de fotos de estas estrellas para la portada de este mes.

La edición Latina Powerhouses de abril de HOLA! USA estará disponible tanto en inglés como en español a partir del 22 de marzo para suscriptores y en los quioscos a partir del 29 de marzo.

