Aislinn Derbez recibió la más tierna felicitación de cumpleaños de parte de Eugenio Derbez

Una de las familias más queridas del mundo del espectáculo es sin duda la de Eugenio Derbez. A través de sus redes sociales, todos los integrantes de esta importante dinastía comparten parte de su vida familiar y mantienen a sus seguidores al tanto de los momentos más importantes de su día a día y su carrera. Muestra de ello fue la reciente felicitación del actor para la mayor de sus hijos, con la cual se ha robado el corazón de todos sus followers.

A través de su cuenta de Instagram, el actor felicitó a Aislinn Derbez por su cumpleaños. Junto a una hermosa fotografía del pasado, en la que se ve a Eugenio posar al lado de su hija mayor -una postal por demás tierna que ha dejado a sus seguidores encantados-, el comediante escribió un breve y conmovedor texto. “Feliz cumpleaños Aislinn. ¡Gracias por elegirme como papá y llegar a revolucionar mi vida! ¡Te amo hija!”. La joven actriz no se resistió a las hermosas palabras de su progenitor y respondió: “Te amo pa”, para después agregar muchos emojis de corazón.

Los fans del actor y su hija no dudaron en comentar la publicación de Eugenio, destacando la belleza y simpatía de ambos, además de felicitar a la hermosa mamá de la pequeña Kailani. Entre las respuestas destacó la de la actriz Grettell Valdez quien escribió: “¡Olé! Qué linda foto. Feliz cumpleaños”.

No es la primera vez que Aislinn o su papá comparten tiernas fotografías. Recordemos que en el pasado cumpleaños del comediante, la mexicana compartió una imagen en la que luce como toda una adolescente, mientras posa sonriente al lado su famoso papá. En su mensaje, la actriz destaca los buenos genes de Eugenio, pues la instantánea se tomó hace mucho tiempo y el actor luce casi igual a como se ve ahora. “Hoy es su cumpleaños y lo amo demasiado. Lo que no entiendo es porque se sigue viendo igual que hace 15 años. Ojalá el gen de la eterna juventud también me lo haya heredado”, escribió la protagonista de películas como Hazlo como Hombre.

Un romántico cumpleaños

Las redes sociales se han convertido en la ventana perfecta para que Aislinn Derbez y su esposo, el actor Mauricio Ochmann, compartan con sus fans los momentos más importantes de su relación. Desde sus viajes, hasta el nacimiento de su hermosa hija Kailani, los followers de ambas estrellas de la actuación han sido cómplices en las aventuras y vida diaria de esta gran familia. Como era de esperarse, el protagonista de El Chema recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar a su gran amor por su cumpleaños.

Junto a una romántica fotografía, el actor escribió: “Feliz cumpleaños a esta hermosa mujer @aislinnderbez Que sea un año lleno de amor Happy birthday mi amor.”, es el texto que acompaña la imagen donde podemos ver a la pareja en un tierno y romántico momento.