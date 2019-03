¡Cuánto han crecido los mellizos de Enrique Iglesias! Hace unos días, el cantante compartió con sus seguidores de Instagram una imagen de su hija, Lucy, dando sus primeros pasos y ahora, Nicholas se robó el corazón de los fanáticos del español con un baile con el que demuestra que ha heredado el talento de su padre. Con tan solo poco más de un año, el pequeño realiza sus movimientos de bebé, se balancea ante la atenta mirada de la cámara, que no se pierde ni un instante de este simpático momento, grabado en el jardín. “Sundaymood” escribió el intérprete junto a una sonrisa, ¡qué buen ritmo!

El intérprete de Me anamoro está encantado con sus pequeños y, cada vez que tiene la oportunidad, comparte con sus seguidores los momentos especiales que vive junto a sus retoños y la madre, Anna Kournikova, también está muy feliz con esta nueva etapa de sus vidas. “Es una etapa hermosa. Cuando voy al estudio y son las ocho, me digo: ‘Igual es mejor que vuelva a casa’. Soy feliz al verlos, no te importa nada más, solo ellos”, declaró hace unos meses al programa Un nuevo día. En sus divertidos clips muestra las “payasadas” que hace para que se rían pues, como él mismo aseguró, “haces lo que sea para entretenerlos”.

Aunque el cantante pasa todo el tiempo libre del que dispone en familia, sigue entregado a su pasión por la música. De hecho, lanzó un nuevo single junto al puertorriqueño Jon Z, Después que te perdí, un tema cuyo videoclip cuenta con casi 10 millones de reproducciones en YouTube. Es una canción de estilo trap, un género que arrasa en las pistas de baile y que ahora explora el intérprete y ¡a sus fanáticos les encanta!