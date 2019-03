Luego de que TMZ reportara que Paris Jackson, hija de Michael Jackson, había sido hospitalizada después de un supuesto intento de suicido, la joven recurrió a su cuenta de Twitter para negar los dichos de la publicación. A través de sus redes sociales, la única mujer de los hijos del ‘Rey del Pop’ tildó de mentiroso al medio, desechando así cualquier rumor que apuntaba a que había intentado quitarse la vida.

De acuerdo con el medio, fuentes policiales comentaron que recibieron una llamada de la casa de Paris, a las 7:30 de la mañana del sábado 16 de marzo, afirmando que la hija del fallecido cantante se habría cortado las muñecas. Sin embargo, toda esa información parece haber sido desmentida por la misma Jackson, quien en sus redes sociales escribió: “Son unos mentirosos”, debajo de la publicación de TMZ en la que daban a conocer la noticia.

HOLA! USA pudo enterarse que los reportes de un supuesto intento de suicidio por parte de Paris Jackson no son ciertos, sin embargo, la joven de 20 años sí estuvo en el hospital por algunas horas, pues necesitaba de atención médica. Se sabe que Paris ya se encuentra en casa descansando y se encuentra bien.

La tarde del sábado, Jackson estuvo respondiendo vía Twitter a varios medios que replicaron la noticia de su supuesto intento de suicidio. “Mentiras, mentiras, mentiras… ¡oh Dios!, mentiras”, escribió, recalcando que todo se trataba de falsos rumores. Además, a través de sus Instagram Stories, la modelo compartió algunas fotografías en la que se le ve tranquila e incluso comiendo en un popular restaurante de pollo frito, confirmando así que se encuentra bien. Paris Jackson siempre se ha mostrado abierta a hablar de los problemas de depresión que ha enfrentado desde la muerte de su padre en 2009. Incluso, la joven celebridad ha sido sincera sobre la vez que intentó quitarse la vida en 2013.

"No comprendo cómo puede haber tanto odio en el mundo hoy en día. Yo he intentado defenderme", declaró a través de un video que publicó en Instagram en 2016. "No entiendo por qué me he convertido en una especie de blanco fácil. Cuando tenía 14 años, el nivel de odio llegó a un nivel tan alto que intenté quitarme la vida", confesó en el mismo clip.

El vínculo con su padre no murió

En agosto de 2017, Paris Jackson dedicó un hermoso mensaje, a través de su cuenta de Instagram, a su famoso padre, quien falleciera el 25 de junio de 2009. Con motivo del que sería su cumpleaños número 59, escribió: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida”, dice el pie de una imagen en la que se le ve al lado de Michael y su hermano Prince Michael Jackson I , “me inculcaste una moral sólida y me enseñaste a soñar”.

El bello mensaje por parte de Paris generó miles de likes. “Siempre estás conmigo y siempre estoy contigo. Aunque yo no soy tú, y tú no eres yo, estoy segura que somos uno mismo”. La modelo se mostró muy agradecida con su difunto padre: “Gracias por la magia, por siempre y para siempre”.