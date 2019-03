Paty Manterola es sin duda una de las estrellas de la televisión más queridas, no en vano su larga trayectoria como cantante y presentadora, le han hecho acreedora de un lugar muy especial en el mundo del espectáculo. Es por eso, que en cada publicación que hace a través de sus redes sociales, la mexicana se roba el corazón -y uno que otro suspiro- con las fotografías que comparte, las cuales pueden ser muy tiernas y en otras ocasiones muy sexys.

En su más reciente publicación en Instagram, la cantante dejó boquiabiertos a más de uno con la increíble fotografía que compartió, en donde presume su perfecta figura mientras usa un revelador de bikini blanco que la hace lucir más hermosa que nunca. Junto a esa sensual imagen, Paty también compartió una tierna postal al lado de su esposo, Forrest Kolb, y sus tres hijos Lucca, Matteo y Alesso, disfrutando de un día de sol. "Disfrutando de la vida con mis hombres", escribió debajo de su publicación.

Los fans de la actriz no pudieron ignorar las increíbles fotografías que compartió y debajo de ellas comentaron: "Pasan los años y tú casa día estás más bella, ¿Cómo le haces?", preguntó uno de sus followers. "Que bella eres y que hermosa familia tienes, te mereces todo lo bueno", deseó otro de sus fans. La exintegrante del grupo noventero Garibaldi se tomó un tiempo para agradecer a sus fans los piropos y las felicitaciones que le dejaron a ella y a sus guapos hijos debajo de la publicación que ya tiene más de 21 mil 'corazones'.

Recordemos que la presentadora mexicana suele compartir parte de su vida familiar a través de sus redes sociales y de su canal de Youtube, en donde muestra los mejores momentos al lado de sus tres pequeños y su esposo, con quien lleva más de nueve años de mucho amor y ha formado una hermosa familia.

Más noticias como esta:

- Se convirtieron en mamás después de los 40 años

- Mira cuáles fueron los mejores looks de la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards

La vez que Luis Miguel coqueteó con Paty

La actriz Paty Manterola recordó viejos tiempos en una entrevista y contó cuando Luis Miguel la pretendió en la década de los ochenta y parte de los noventa. Actualmente, la artista está felizmente casada desde 2010 con el empresario Forrest Kolb y es madre de tres pequeños, pero en la década de los ochenta y principios de los noventa salió con ‘El Sol’. En ese entonces, Paty pertenecía al popular grupo mexicano Garibaldi y ‘Luis Mi’ estaba en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Luis Miguel me tiró toda la onda. Yo ya lo había conocido años atrás en el festival Acapulco. Pero le dije ‘Perdóname, pero tengo novio’. Un año después de eso nos encontramos en el aeropuerto, justo cuando terminé con Xavi (Ortiz), el mánager de Luis Miguel me dijo que me quería saludar”, dijo Manterola. Entre risas, expresó: “Había llegado mi venganza y no cualquiera”, indicó refiriéndose a su expareja, quien le había roto el corazón.