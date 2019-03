Fernanda Castillo se sincera sobre el desafío de subir varias libras para una película

Cuando se trata de retos actorales, Fernanda Castillo sabe bien cómo enfrentarlos, aunque estos requieran una drástica transformación física. Para la película Dulce Familia, uno de sus últimos trabajos en cine, la actriz tuvo que subir más de 20 libras. Ese desafío no solo fue un reto a nivel físico, sino también fue algo emocional, ya que la propia artista reveló que su personaje de Tami la llevó a una transformación interna y a revivir cosas del pasado que creía haber dejado atrás.

En su cuenta de Instagram, la actriz –conocida por su papel de Mónica Robles en El Señor de los Cielos –compartió una imagen que corresponde a junio del 2018, en la que luce todavía con unas libras extra. La instantánea está acompañada por un largo mensaje en el que explica cómo fue que su personaje de Tami impactó su vida de forma positiva y que cambió la manera en la que apreciaba su cuerpo. “Esta soy yo, semanas después de despedirme de Tami ,mi personaje en Dulce Familia;el personaje que me llevó a una gran transformación externa, pero también interna”, indica la actriz.

“Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo porque no era ‘lo que debía de ser’. Mientras más me angustiaba por llenar las expectativas de los demás, de cómo ‘debía’ verme, mi cuerpo más se resistía”, señala. “Con los años fui aprendiendo a negociar con mi cuerpo, a veces a las malas (con dietas demasiado estrictas y riguroso ejercicio) a veces a las buenas (relajándome, cuidándome y confiando). Después de mucho creía haber hecho las paces con él”.

En cierto punto, Fernanda indica que se preguntó si podría con ese papel en Dulce Familia, pues el personaje está basado en una chica que se acepta tal y como es. “Cuando llegó Tami y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió. Regresar a una lucha con mi cuerpo me daba miedo y empecé a sentirme profundamente insegura. ¿Cómo iba a entender a un personaje que se aceptaba y quería, si yo nunca había hecho eso? Si no sabía cómo hacerlo”.

“Puedo decir que sólo durante la filmación de la película, jugando a ser Tami, con la ropa de Tami, con su alegría y lejos de presiones; me sentí feliz. Comparto esto porque sé que, como yo, muchas mujeres y hombres que me leen pasan por esto toda su vida. A veces no se trata del peso, a veces es tu nariz, lo delgado de tus piernas, tu estatura... a veces es solo un sentimiento interno de no gustarte cuando te miras al espejo”, compartió.

El aprendizaje que le dejó Tami

La actriz de telenovelas entendió la valiosa lección que le dejó este personaje. “El trabajo de regresar a mi cuerpo fue igual de desgastante durante varios meses. Hasta el día en que paré y me rendí. No se rindió mi voluntad, sino que solté la idea de que sólo valgo por cómo me veo. Empecé a darme cuenta de que todo lo que he logrado es gracias a lo que hay dentro de mí, a tenerle paciencia y respeto a un cuerpo que no solo me sostuvo durante el proceso tan difícil al que lo sometí, sino que me ha sostenido toda la vida. Comencé a valorarlo, a escucharlo y a celebrar que soy mucho más de lo que exprese una báscula o una talla”.

Castillo concluyó su mensaje diciendo que después del proceso por el que pasó, al fin comprendió cómo podía trabajar con su cuerpo de una forma sana. “Decidí parar esta guerra y reconocer a mi cuerpo como un aliado para trabajar juntos de una manera saludable, para alcanzar cualquier reto que nos propongamos”.