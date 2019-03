Justo cuando Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se encuentran en su mejor momento de la relación, listos para dar el gran paso y darse el sí para toda la vida, ha comenzado un rumor que pone en duda la fidelidad de Alex. El ex beisbolista José Canseco ha estado asegurando en los últimos días que el prometido de la cantante tuvo una aventura con su ex esposa, Jessica Canseco, quien decidió romper el silencio y desmentir tal acusación.

El pasado 9 de marzo, Alex le pidió matrimonio a Jlo con un impresionante anillo valorado en unos 1,8 millones de dólares durante unas románticas vacaciones en la playa. La pareja hizo pública la noticia al compartir en Instagram una imagen de la impactante joya y posteriormente las fotografías del momento en que le hizo la gran pregunta. De momento, la pareja ha ignorado estos comentarios y están enfocados en continuar con sus planes de boda.

Dos días después de anunciar el compromiso, José Canseco habló de la supuesta infidelidad a través de Twitter. Fue por este mismo medio que Jessica no dudó en alzar la voz para poner punto final al escándalo que acaparó toda la atención desde el primer instante. “¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto por más de 5. Ciertamente no me acosté con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José, puede seguir jugando con sus amigos alienígenas…”, escribió.

La empresaria quiso explicar y dar detalles específicos de cómo han sido sus coincidencias con Alex. Además, aseguró que toda esta polémica la ha tomado por sorpresa. “De hecho, ni siquiera utilizo Twitter, tuve que descargar la aplicación otra vez y no veo televisión y no tenía idea de que esto estaba pasando…”, aseguró en las primeras líneas de ese segundo mensaje.

También reveló cuándo se encontró con Alex y bajo qué circunstancias, para dejar claro que entre ella y él solo existe una amistad. “La última vez que vi a Alex yo estaba con Torrie (Wilson) y llevé a mi novio a cenar. Sólo somos amigos, Dios mío”, dijo. La relación entre Jessica y José Canseco terminó luego de algunos hechos violentos como cuando en 1997 el ex beisbolista fue arrestado, acusado de haber agredido a su exesposa al regresar de la fiesta de cumpleaños de su hija.

Y para dar muestra de que nada ni nadie se interpondrá en su felicidad, la ‘Diva del Bronx’ compartió un álbum fotográfico con el momento en que Alex Rodriguez le entregó el anillo de compromiso. En las postales aparece la pareja en la playa, mientras él, de rodillas, entrega el diamante a Jennifer, quien besa a su futuro esposo, muy emocionada. Los fanáticos no tardaron en felicitar a la pareja y enviarle sus mejores deseos.