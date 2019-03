Ludwika Paleta se sincera sobre las diferencias en sus dos experiencias como mamá

Ludwika Paleta es la más feliz en su fase como mamá, una etapa que la mantiene siempre ocupada pues, por un lado, tiene a Nicolás, su hijo de 19 años de edad; y por otro revive la alegría de tener bebés en casa con sus mellizos Bárbara y Sebastián de casi un año. Y aunque ama a sus tres hijos y haría lo que fuera por ellos, la actriz mexicana reveló que su experiencia actual con los pequeños que tuvo con su esposo Emiliano Salinas es muy diferente a la primera vez que se convirtió en mamá hace casi dos décadas.

La actriz está muy contenta con ver crecer a sus bebés, aunque no ha sido nada sencillo ahora que está cerca de cumplir 40 años. "Es difícil y es pesado. Yo he decidido hacerlo porque podría no hacerlo también, ¿no? Hay muchas mujeres que no les gusta ser mamás o prefieren estar en otro lado", explicó la feliz mamá a las cámaras de Intrusos. En el año 2000, Ludwika Paleta debutó como mamá cuando tenía 20 años de edad, durante su matrimonio con el también actor Plutarco Haza.

La actriz se sinceró sobre aquella época en la que aprendía a ser mamá. "Yo misma, cuando tenía 20 años pues no atendí tanto a mi hijo Nicolás Haza y mira, ¡salió re- bien! Pero bueno, la verdad es que no le puse tanta atención como le estoy poniendo a mis niños nuevos", contó. "A esa edad yo quería trabajar y hacer cosas, salir de antro, ir con mis amigas. Dormía al chamaco y lo dejaba, me iba. Llegaba a las 6:00 de la mañana y lo despertaba para irnos a la escuela", recordó Ludwika de sus primeros meses como mamá.

Con muy buen humor, Ludwika aseguró que aquella ausencia no le afectó a su primogénito. "No, no, no, Digo, habrá que preguntarle, pero no creo", contó. Además, cuando Nicolás estaba pequeño la actriz contó con la mejor ayuda que pudo tener. "Creo que Nicolás es un chavo que creció súper bien. Nunca lo dejé solo. Tengo también la fortuna, en ese momento vivía mi mamá y mi mamá me echaba mucho la mano. Mi mamá fue casi la que crió a Nicolás", explicó y recordó que su hijo también convivió mucho con su abuelo y su tía Dominika Paleta.

Ludwika Paleta disfruta al máximo su nueva maternidad

Ahora, con otras metas en mente, Ludwika Paleta está dedicada por completo a sus mellizos, una emocionante aventura que no cambiaría por nada. “Ha sido delicioso, he estado muy cerquita de ellos y los he disfrutado como nunca", dijo a Univisión hace unos meses. "Yo creo que me ha servido tener cierta madurez y estar asentada en mi vida, pues siento que no hay una edad para ser mamá, incluso creo que la edad biológica no coincide mucho con la madurez", agregó sobre los maravillosos momentos que pasa en casa con su familia.

