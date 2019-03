¡Angelina Jolie y sus cuatro hijos menores tuvieron una noche de diversión! Los integrantes de la familia Jolie-Pitt desfilaron con una gran sonrisa en la premiere de la película Dumbo, del director Tim Burton. Angelina, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox no pudieron contener las carcajadas mientras posaban frente a las cámaras, antes de ingresar a The Capitain Theatre, en Los Ángeles, California.

Photo: Getty Images

Zahara y Shiloh coordinaron sus looks y lucieron hermosas en conjuntos blanco y negro, mientras que los mellizos prefirieron ir en azul. Su madre, dejó al descubierto sus tatuajes en un increíble vestido blanco de Altier Versace, llevando su cabellera suelta sobre sus hombros. En cuanto a su maquillaje, este fue discreto, con un labial en tono nude y su ya emblemático look de smokey eyes. No es la primera vez que Angelina y sus hijos desfilan por una alfombra roja juntos. En febrero, la directora de First They Killed My Father y sus seis hijos acudieron al estreno de una película Nueva York.

Angie y los chicos disfrutaron de la proyección de la película The Boy Who Harnessed the Wind. En esa ocasión, también desfilaron por la alfombra roja se dejaron ver sonrientes ante las cámaras. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne estuvieron sentados entre la audiencia, mientras que su madre moderaba un panel junto al director de la película y el actor ganador del Oscar, Chiwetel Ejiofor. Antes de esa aparición, la estrella del filme MR. and Mrs. Smith se unió a sus hijos para la noche inaugural del documental Serendipity de la artista Prune Nourry en el MOMA.

Durante su paso por la alfombra, la actriz y sus hijos se divirtieron posando ante los lentes usando algunos accesorios alusivos al documental. Angelina, quien se separó de Brad Pitt en 2016, protagonizará la película de Disney Maleficent: Mistress of Evil, la cual tiene como fecha de estreno el próximo mes de octubre y en el que seguramente estará acompañada por sus más grandes fans: sus seis hijos.