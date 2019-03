Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones para Dayanara Torres. Desde su diagnostico de cáncer en la piel, hasta las noticias que confirman la cancelación de su compromiso con el empresario Louis D’esposito, han puesto a la exMiss Universo en el centro de la atención. Sin embargo, Dayanara sabe que no está sola y se ha dejado consentir por todos aquellos que la aman. Desde sus hijos, hasta sus fans, la exjueza de Mira Quién Baila All Stars se sabe respaldada.

A pesar de las adversidades, la puertorriqueña no ha borrado de su rostro la hermosa sonrisa que la caracteriza y se ha mostrado positiva ante los retos que ha tenido que enfrentar en los últimos días. Da play e inspírate con la hermosa actitud de la bella Dayanara.