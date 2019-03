Alejandra Espinoza debutó como actriz y Sebastián Rulli revela si tiene futuro en la TV

Alejandra Espinoza recién cumplió uno de sus más grandes sueños: ser actriz. Desde antes de entrar a Nuestra Belleza Latina, la competencia que impulsaría su carrera, la mexicana se visualizaba frente a las cámaras interpretando un personaje en la ficción. Y aunque el destino la llevó a convertirse en reina de belleza y conductora de televisión, Alejandra no se limitó ni se detuvo hasta lograr hacer realidad su sueño de actuar. La originaria de Tijuana participa en El Último Dragón, un proyecto protagonizado por Sebastián Rulli y Renata Notni, y fue justo el actor quien habló sobre el futuro de "Ale la de Tijuana" en la pantalla chica.

Aunque Alejandra Espinoza no ha compartido muchos detalles sobre su participación en la serie, Sebastián Rulli habló sobre su desempeño ante las cámaras cuando desfiló junto a Angelique Boyer en una entrega de premios en la Ciudad de México. "Ale estuvo trabajando con nosotros. Muy contentos. Lo ha hecho maravilloso", expresó el actor sobre el primer gran proyecto de la ex presentadora de Nuestra Belleza Latina.

El actor argentino, además, reveló que estuvieron grabando en varias locaciones, mismas que se tienen consideradas para el desarrollo de la historia. "Nos acompañó aquí en México, también estuvimos en Miami, en donde tuvo unas participaciones". Y sobre su talento para actuar, agregó: "Está muy bien. ¡Gran actriz, Ale! Tiene mucho futuro". Las palabras de Sebastián Rulli aumentaron la expectativa entre los seguidores de la también modelo por verla actuar, un anhelo que en poco tiempo se hará realidad.

Si bien es la primera serie en la que actúa Alejandra Espinoza, no es su primer participación actoral en un proyecto. El año pasado, la presentadora y ex reina de belleza participó en el cortometraje The Unclosed Door, en donde interpretó a Diana. Además de su actuación en Dos Caminos, una producción puertorriqueña en la que también tuvo un papel.

Alejandra Espinoza, a tope de trabajo y felicidad

Haber cumplido su sueño como actriz no es lo único que hace que Alejandra Espinoza sonría. En su vida personal hay varios motivos que le provocan felicidad y que comparte con el mundo a través de sus publicaciones en las redes sociales. La más importante, sin duda, es su familia. Esta semana, Alejandra celebró el cumpleaños número 4 de su hijo Matteo, fruto de su matrimonio con Aníbal Marrero.

Algunos detalles de los festejos quedaron inmortalizados en las redes sociales al igual que los preparativos para la fiesta del niño. A través de sus Instagram Stories, la presentadora de Univision ha compartido el proceso de organización de la fiesta y por medio de unos videos la hemos podido ver alistando el colorido pastel e inflando muchísimos globos de colores. Alejandra, además, envió una sincera y cariñosa felicitación a su hijo, quien llena su vida de momentos únicos y alegres. “Amor de mi vida, gracias por existir”, escribió al lado de la fotografía en la que Matteo estaba listo para soplar las velitas de su pastel.