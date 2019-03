Angelique Boyer y su vestido al revés son los protagonistas del #angeliquechallenge

El pasado fin de semana, se llevaron a cabo en México los premios TVyNovelas, que reconocen a lo mejor de los melodramas y de la televisión mexicana. Aunque todos los asistentes brillaron por sus espectaculares looks, fue Angelique Boyer la que se llevó la noche con el deslumbrante vestido dorado que lució a su paso por la alfombra roja. El detalle de su atuendo que sin duda llamó más la atención, fue el pronunciado y atrevido escote que mostraba al frente y que hacía lucir a la actriz más sexy que nunca.

Sin embargo, durante la entrega de premios pudimos ver que el vestido de Angelique ya no era tan revelador y en lugar del escote, veíamos pedrería y tela donde antes no la había. Horas más tarde, nos enteramos que todo se trató de un error y que en realidad la actriz y se había equivocado y se llevaba el vestido al revés. “Tú me lo pusiste al revés, todo esto es tu culpa, ahora quítamelo al revés. Ya quítamelo mi amor”, le dijo la actriz a su guapo novio, el actor Sebastián Rulli, en un video que compartió en sus Instagram Stories, en el que contó la divertida anécdota.

Como era de esperarse, los fans de la protagonista de Amar a Muerte no dejaron pasar la oportunidad de hacer viral el gracioso error de vestuario de la actriz y en redes sociales lanzaron el #angeliquechallenge. Este reto consiste en grabar un video usando una prenda de vestir al revés y subirla a las redes bajo el ahora popular hashtag. Los clips han comenzado a hacer ruido en la red y la actriz de origen francés se ha encargado de difundirlos a través de las stories de Instagram, demostrando así que su desliz lo toma con muy buen humor.

En muestra de solidaridad hacia su pareja, Sebastián Rulli y su hijo Santiago también se han unido al #angeliquechallenge y en sus redes sociales el actor compartió un video usando una sudadera al revés. El artista de origen argentino invitó a sus seguidores a divertirse con este gracioso desafío.

El famoso vestido en cuestión

Angelique Boyer lució hermosa en el vestido dorado con transparencias que usó para la noche de los premios TVyNovelas, en los que por cierto triunfó al llevarse a casa el premio de Actriz Protagónica gracias a su personaje de Lucía Borges, en el multipremiado melodrama Amar a Muerte.

Tras la divertida anécdota de error de vestuario, la artista se tomó un tiempo para agradecer a todo el equipo que estuvo detrás de su impresionante look y a través de Instagram describió así su famoso vestido, de los diseñadores Victor y Jesse.

“El vestido está inspirado en el glam de la época de oro del cine de Hollywood, es una pieza totalmente hecha con cristales de corte baguette en color topacio y una falda en tonos de oro en lluvia de flecos de cristal… el diseño es vanguardista pero inspirado en los (años) 20 y 30 y lo mejor, ¡reversible!”, escribió Boyer junto a varias fotos del día del evento, resaltando que para confeccionar la espectacular prenda, se requirieron de al menos 34 horas y 20 personas.