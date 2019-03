Raúl de Molina y su fuerza de voluntad para no comer comida chatarra, ¿cómo lo hace?

En las últimas semanas, Raúl de Molina ha demostrado que la determinación por deshacerse de algunas libras es más fuerte que sus antojos de comida. Luego de internarse en una clínica para perder peso, el presentador de El Gordo y la Flaca ya logró perder más de 30 libras, y aún falta un gran camino por recorrer. El ex paparazzi aprendió a llevar una alimentación muy sana y llena de nutrientes, dejando al lado la comida chatarra. Sus amigos y colegas de trabajo lo apoyan al máximo en este reto personal en el que las bromas no faltan, como la que Clarissa Molina le hizo en el estudio de Univision tratando de que cayera en la tentación con un poco saludable snack.

VER GALERÍA

En una de las pausas del programa, Clarissa intentó que Raúl se comiera una hamburguesa. Decidido a no romper su dieta, él se quedó sentado sin siquiera pensar en la posibilidad de comer algo que no está avalado por su nutricionista. "Pruébala un poquito, Rauli, nada más", decía Clarissa poniendo cerca del conductor la hamburguesa. Él, mirando la comida con ganas de darle una mordida, lo negó por completo. "¡Me comería 20!", dijo él rechazando por completo la tentación.

Notas relacionadas:

- ¡Adiós a las libras! La transformación de Raúl de Molina tras perder peso

- EXCLUSIVA: Raúl de Molina y su rutina para perder más de 30 libras

A pesar de que negó comer el snack que Clarissa le ofrecía, Raúl no se quedó con las ganas de saborearla, aunque fuera sólo por el aroma, como se pudo ver en uno de los videos de las redes sociales de El Gordo y la Flaca. "Rauli, ¿qué haces? ¿Estás comiendo por la nariz?", preguntó entre risas la ganadora de Mira Quién Baila All Stars al verlo olfateando al máximo la hamburguesa. "Prueba superada, no la mordió ni nada", dijo Clarissa mostrando al público la hamburguesa intacta mientras los demás miembros del staff disfrutaban de ellas.



El largo camino de Raúl de Molina hacia su peso ideal

Raúl de Molina inició el año con el firme propósito de bajar al menos 30 libras y no volverlas a subir. El cambio es bastante notorio y lo ha logrado con mucho esfuerzo. Además de cuidar su alimentación, Raúl hace mucho ejercicio desde las primeras horas de la mañana, después de un sano desayuno. El día comienza con una clase de cardio de 45 minutos que lo ayudan a quemar cerca de 500 calorías. Ahí no termina la rutina física, pues le sigue una rutina de pesas que realiza por 45 minutos más. Para hacer el ejercicio más divertido, Raúl se inscribió a clases de zumba. Y si se trata de quemar calorías, confía en jugar un poco de tenis o hacer deportes acuáticos.

En cuanto a su menú, se basa en vegetales y proteínas sin grasa que el conductor asegura que son recetas deliciosas. Por la meta que tiene en mente, Raúl optó por no comer tanta fruta y en su lugar se inclina por la toronja que lo ayuda a acelerar la pérdida de peso.