Amor, amor, amor- ¡Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se han comprometido!, escribió el expelotero de los Yankees debajo de la foto, mensaje que complementó con un emoji de corazón. Por su lado, la intérprete de 49 años también hizo alarde de su compromiso y compartió la misma fotografía con muchos corazones. La publicación de ambos enamorados se hizo viral gracias a sus millones de seguidores, quienes han deseado felicidades debajo de sus posts. El manager de la cantante, Benny Medina, así como el portavoz del exdeportista han confirmado que la pareja se comprometió este 9 de marzo.

Kris Jenner se apresuró a enviar sus felicitaciones y escribió: "¡Estoy muy feliz por ustedes ! ¡Felicidades!". Por su lado, la actriz Sofía Carson, al igual que todos nosotros, quiso saber más acerca del fastuoso brillante. "Janel Parrish quiere saber si se trata de un corte de esmeralda", escribió, etiquetando a su amiga y coprotagonista Janel. Mientras tanto, Jasmine Tookes quiso dejar las cosas simples y solo comentó con un emoji de una persona levantando las manos en forma de ovación.

La pareja, que comenzó su historia de amor en 2017, recientemente celebró su segundo aniversario. "Dos años de risa. Dos años de diversión. Dos años de aventuras. Emoción de crecer y aprender. ¡De verdadera amistad y tanto amor!”, escribió la intérprete de Papi en un post de Instagram.

Ella continuó: "Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable ... en medio de nuestra vida siempre cambiante y en constante movimiento ... me haces sentir como una adolescente empezando de nuevo. Cada vez que creo que te tengo atrapado, me sorprendes de las maneras más maravillosas que me recuerdan lo bien que me siento de haberte encontrado ahora, en este momento, nuestro tiempo... Te Amo Macho".

Y en caso de que te preguntes por qué Jennifer etiquetó a The Ellen Show, es muy probable que sea porque Ellen Degeneres siempre ha sido insistente respecto a cuándo la cantante se iba a comprometer con su famoso novio. Ellen escribió lo siguiente debajo de la fotografía: "Sí. Seré tu dama de honor".

Mantente conectado para más información sobre el compromiso, aunque creemos que A-Rod pudo haber hecho la esperada pregunta mientras él y JLo se encontraban de vacaciones en una isla.

Felicitaciones, J-Rod!