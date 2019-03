Los festejos en la casa de los Levy-Gutiérrez continúan. Kailey, la hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez cumplió 9 años el pasado 6 de marzo y a través de las redes sociales, sus orgullosos padres dieron un vistazo de su festejo, el cual fue de lo más familiar. En su cuenta de Instagram, la actriz de novelas como Corazón Salvaje compartió un video en el que se aprecia a su hija y a otros invitados en el momento justo del clásico Happy Birthday.

Uno de los momentos más lindos de este corto video se da cuando, Kailey –quien no le quita la mirada de encima a su original tarta de cumpleaños –es sorprendida por su hermano mayor, quien se acerca a ella y juega con sus mejillas, para después abrazarla de la forma más tierna. Elizabeth acompañó el video con una frase en la que Elizabeth agradecía a sus fans por todos los buenos deseos hacia su hija, quien dentro de unos años se convertirá en una preciosa señorita.

En cuanto al pastel de la festejada, este llamó la atención de los fans de ‘Eli’. La tarta, que era más bien como una galleta gigante, tenía la forma de una letra ‘K’ y estaba decorado con macarrones, merengues, flores y frutos rojos, además de 9 velitas de cumpleaños. Al ritmo de Happy Birthday, Kailey celebró una vuelta más al sol, en compañía de sus padres, su hermano y unas amiguitas.

Además de este íntimo festejo, Kaily recibió cariñosos mensajes por parte de su mamá y por supuesto, de su guapo hermano mayor. Justo en el día de su cumpleaños, Elizabeth compartió una serie de imágenes de su hija y le dedicó unas bonitas palabras. “¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Mi niña linda! Love you to eternity and beyond. Que Dios te bendiga siempre. Te amo mi Kailita”.

En tanto, su hermano -quien tiene más de 378 mil followers- publicó un par de fotos de ambos y dejó ver que siempre cuidará de ella. “Feliz cumpleaños a la mejor y más ‘loquita’ hermana del mundo. Te amo con todo. Siempre estaré a tu lado para protegerte”. La cálida felicitación de 'Tophy' a su hermanita dejó encantados a sus fans, quienes les dejaron comentarios como "Amor de hermanos, ¡lo más bonito!" o "Que siempre estén así juntos apoyándose y cuidándose".

Marzo, mes de los cumpleaños de Kailey y 'Tophy'

Las celebraciones en el hogar de William y Elizabeth no terminan con el cumpleaños de Kailey, pues el hijo mayor de la pareja, ‘Tophy’, cumple 13 años el próximo 12 de marzo, así que lo más probable es que la familia haga algo especial este fin de semana.