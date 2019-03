Exclusiva ¡HOLA! República Dominicana: Daniel Sarcos y Alessandra Villegas presentan a su bebé

Daniel Sarcos y Alessandra Villegas están viviendo una de las etapas más felices de su relación, pues el pasado 5 de febrero llegó a sus vidas una gran bendición: su primer hijo juntos, el pequeño Daniel Alejandro. Con poco más de un mes de nacido, el bebé fue presentado en las páginas de ¡HOLA! República Dominicana. En exclusiva para la publicación, los papás revelaron algunos detalles del nacimiento de su hijo, el cual es el primero de Alessandra, mientras que para Daniel es su tercer hijo y hasta el momento, el único varón.

VER GALERÍA Para la enamorada pareja, la llegada de su hijo es algo que marcará por siempre sus vidas. Foto: Edén Blanco

El carismático presentador compartió con la publicación como fueron esos primeros minutos, luego de que Alessandra diera a luz. “Pude ver el momento en que nació, no lo perdí de vista, después de esto me llamaron para que estuviera con él en el pesaje, en la limpieza”. Agregó que tuvo la oportunidad de ser él quien lo pusiera en los brazos de Alessandra. “Corté el cordón umbilical, después me lo entregaron para que fuese yo quien le presentara a su mamá. Fue un momento inolvidable”.

VER GALERÍA Los orgullosos padres con su pequeño en la habitación del bebé. Foto: Edén Blanco

La también empresaria comentó a nuestra publicación hermana su emoción al recibir a su hijo y agregó que ese instante fue mágico. “Cuando Daniel me dio a nuestro hijo en mis brazos los ojos se me llenaron de lágrimas, fue lo más hermoso, una inundación de amor, un momento bellísimo que vivimos los tres”.

En agosto pasado, a través de las páginas de ¡HOLA! República Dominicana, la pareja reveló la noticia más feliz de todas: la dulce espera de su primer hijo en común. Por un par de meses, la pareja mantuvo ese secreto bien guardado y fue hasta que después de un tiempo, compartieron su felicidad a todo el mundo y ‘gritaron’ a los cuatro vientos que se convertirían en papás.

Así han sido los primeros días del bebé

‘El Churri’, como es llamado cariñosamente el bebé por sus papás, vaya que los ha tenido bastante ocupados. A través de sus redes sociales, los orgullosos padres han compartido sus desvelos, las primeras salidas del bebé, además de cómo ha transformado sus vidas.

Parece que Daniel está encantado retomando los pañales y biberones, ya que la última vez que lo hizo fue hace unos 8 años, con la menor de sus hijas, Carlota Valentina. Dicen por ahí que ‘lo que bien se aprende, nunca se olvida’, y el presentador ha demostrado que es así, pues desde el primer día se ha involucrado en todo lo que se refiere a los cuidados y desarrollo de su ‘Baby Sarcos’.