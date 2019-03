No es fácil tener un cuerpo como el de Thalía, pues es necesario llevar una dieta sana y balanceada, además de una rutina ardua de ejercicio. Sin embargo, hay quienes aseguran que la cantante de origen mexicano se sometió a una cirugía para reducir sus medidas y tener esa cinturita de avispa. Por años, se ha dicho que la cantante de No Me Acuerdo se sometió una cirugía plástica y se removió unas costillas… pero eso es solo un rumor, pues ella lo ha desmentido en más de una ocasión.

La más reciente fue en sus redes sociales, cuando invitó a sus fans a hacerle preguntas ¡y salió a relucir el tema de su figura! Divertida como siempre, Thalía respondió en tono de broma ¡y hasta enseñó las costillas que supuestamente se sacó!