Dayanara Torres agradece los mensajes de apoyo de sus fans en los momentos más complicados

En medio de la complicada situación por la que atraviesa, Dayanara Torres sabe que cuenta con el gran apoyo de sus seguidores. Desde el día en el que abrió su corazón para compartir que había sido diagnosticada con cáncer de piel, sus fans la han colmado de mensajes positivos, oraciones y mucha buena vibra que ella asegura haber recibido con los brazos abiertos. Por ello es que, aún en los momentos más difíciles, la ex Miss Universo se tomó un momento para agradecer todas esa muestras de cariño y, al mismo tiempo, estar cerca de la gente.

Dayanara Torres mantiene a sus seguidores actualizados con el día a día de su tratamiento contra el cáncer, ante el cual ha mostrado una actitud de lo más positiva. Desde la comodidad de su hogar, la ex juez de Mira Quién Baila All Stars envió un mensaje para el público que ha estado con ella a pesar de la distancia. "Mente positiva... vibras positivas... ¡vida positiva!", escribió junto a una imagen en la que se le puede ver relajada mientras descansa en un sofá y lee un libro acompañada de sus mascotas.

A la par de los mensajes de apoyo, Dayanara recibe la empatía de la gente que ha pasado por una situación similar, quienes le envían todo tipo de remedios para ayudar a su pronta recuperación. "Gracias por sus hermosos mensajes llenos de amor y positivismo... Gracias por sus recomendaciones naturales, comidas, vitaminas, de documentales, etc...", escribió para la gente. Y pidiendo que permanezcan en contacto, agregó: "¿Qué libro debo leer que les ha ayudado?". Las recomendaciones no se hicieron esperar, al igual que más mensajes llenos de cariño que la misma Dayanara se ha encargado de leer, darle like y hasta replicar.

Dayanara Torres, una mujer fuerte aún en las situaciones más difíciles

Hace unos días, People en Español revelaba que Louis D'Esposito había roto el compromiso de boda con Dayanara Torres días antes de que la puertorriqueña iniciara su tratamiento contra el cáncer. Aunque ninguna de las partes ha confirmado o desmentido esta información, Dayanara parece haber dado pistas de que es verdad. En uno de sus recientes videos, en el que revela contenta que la enfermedad no se esparció en sus órganos, ya no se aprecia la fotografía junto al empresario que semanas antes decoraba su hogar.

Además, Dayanara Torres ha publicado varios mensajes que podrían estar dirigidos a esta situación. "Nota a la gente que hace un esfuerzo para permanecer en tu vida", escribía ella antes de que la noticia saliera a la luz. De acuerdo al informativo, Louis llamó a Dayanara para decirle que la situación era "too much" y que él estaba lleno de trabajo. Al revelarse lo sucedido, los fans de Dayanara la inundaron con palabras de aliento, apoyo y mucha energía para salir adelante de esta situación personal que lastima el corazón, al igual que de la enfermedad que la tomó por sorpresa.

