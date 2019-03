Thalía preocupó a sus fans con un anuncio sobre su salud

Las usuales publicaciones en las Instagram Stories de Thalía llamaron la atención de sus fans, pues la cantante reveló que se encuentra enferma. En una serie de vídeos que realizó desde su cama, la mexicana explicó a sus seguidores que no se ha sentido nada bien en los últimos días, al grado de tener que guardar reposo. A pesar de ello, Thalía mantiene su buen humor y hasta pidió a sus admiradores que fueran a cuidarla y mimarla.

VER GALERÍA

"Tengo la peor tos y el cuerpo cortado, estoy súper, súper enferma. Como de gripa, del estómago... ¡Ay todo!", contó en los clips de su perfil en Instagram. "Gripa, fiebre, moco, todo se me juntó horrible", continuó sobre los síntomas que la debilitaron y que no la han dejado salir de la cama. Thalía agregó que la razón por la que se siente así puede ser porque en los días pasados estuvo expuesta a bajas temperaturas. "En el estudio yo salía mucho a la nieve como a respirar un poquito, pero en los cambios de temperatura me agarró el frío. Tengo dolor aquí en el pecho", explicó.

Notas relacionadas:

- Thalía y el delicioso banquete con el que rompió la dieta

- Thalía hizo una divertida confesión sobre cómo fue que se embarazó por primera vez

Y aunque se encuentra descansando para mejorarse lo más pronto posible, Thalía hizo una petición muy especial a sus seguidores. "¿Quién me quiere mimar? Vengan y cuídenme", dijo ante la cámara. Las respuestas de inmediato llegaron y varios de sus fans se ofrecieron la cuidarla para que en poco tiempo vuelva a estar saludable y los llene de historias y ocurrencias en las redes sociales como suele hacerlo.

VER GALERÍA

La divertida sesión de trabajo que le causó problemas de salud a Thalía

Hace unos días, Thalía viajó hasta un estudio de grabación en medio del bosque para enfocarse en nuevos proyectos musicales. Además de estar muy contenta con su trabajo, la cantante quedó maravillada con la vista del lugar, en el que una tormenta de nieve la sorprendió junto a su equipo. Para ella ver la nieve es todo un espectáculo que disfruta al máximo, por lo que en cada ocasión salía del estudio para grabar el manto blanco que la nieve había dejado a su alrededor. Sin imaginarse que las bajas temperaturas le harían daño, Thalía se divirtió como una niña con la nieve.

El virus que provocó la enfermedad de la cantante parece haberla dejado un poco cansada, pues a diferencia de otros días, esta vez. Thalía no compartió tantas publicaciones como es usual. Días atrás, después de su presentación en Premio Lo Nuestro, la cantante enterneció a sus fans con una linda imagen de su infancia en la que aparecía con un outfit similar al de esa noche.

VER GALERÍA

“Hoy por la mañana me encontré esta imagen que uno de ustedes hizo y me movió las fibras del alma. Entendí que esa niña, de la edad de mi hija Sabrina,11 años, es la que me da la fuerza y la intuición de seguir los pasos de mis sueños. ¡Esa niña, llena de alegría, de vida y de ilusiones fantásticas sigue mostrándome que está bien ser auténtico, que está bien ser diferente y que se vale crear... crear música, coreografías, vestuarios y sorpresas para sacarle la sonrisa al público!”, escribió Thalía junto a la fotografía.