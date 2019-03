La familia Levy-Gutiérrez está de fiesta. La hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez cumple hoy 9 años y a través de sus redes sociales, la popular pareja dedicó a Kailey los mensajes más lindos, en los que dejan ver lo orgullosos que están de ella. A estas muestras de cariño se sumó Christopher Alexander, el hermano mayor de la festejada, quien hizo lo propio en sus perfiles y felicitó a su hermanita.

La primera en felicitar a su hija fue Elizabeth Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales compartió una serie de imágenes de su hija, en las que deja ver lo mucho que ha crecido. Orgullosa de su hija –la cual se perfila a ser una hermosa señorita –Elizbeth le escribió: “¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Mi niña linda! Love you to eternity and beyond. Que Dios te bendiga siempre. Te amo mi Kailita”.

Las muestras de cariño por parte de sus fans no se hicieron esperar, quienes desearon lo mejor para la pequeña de los Levy-Gutiérrez. A los cálidos mensajes de felicitación, se sumaron varios famosos como María Celeste Arrarás, Clarissa Molina y Karla Monroig.

En tanto, su hermano mayor, ‘Tophy’ Levy, también le dejó un mensaje, acompañado de un par fotografías de ambos, en la que presumen de su bonita relación de hermanos. “Feliz cumpleaños a la mejor y más ‘loquita’ hermana del mundo. Te amo con todo. Siempre estaré a tu lado para protegerte”. Las palabras de Christopher conmovieron a sus followers y por supuesto a sus papás, quienes le dieron ‘me gusta’ a su post.

En menos de una semana, la familia de William Levy volverá a estar de 'manteles largos', pues Christopher Alexander cumplirá 13 años el próximo 12 de marzo. Probablemente, los papás de los chicos festejen sus cumpleaños este fin de semana y compartan con sus fans algunos de los momentos más emotivos.

¿Tras los pasos de sus papás?

El gran parecido entre Kailey y su famosa mamá tiene fascinados a sus seguidores. De hecho, Kailey también heredó de sus padres el gusto por las artes, la danza y el canto. En más de una ocasión, Elizabeth ha compartido en sus redes las múltiples facetas de su hija, que van desde cantante hasta bailarina. ¿Será que Kailey seguirá los pasos de sus famosos papás?

El que quizá no está tan interesado en los reflectores es 'Tophy'. El jovencito tiene toda la intención de convertirse en un beisbolista y sus padres no podrían estar más orgullosos de él. "Cuando él decidió jugar béisbol se lo dijimos, 'Lo que tu quieras hacer, lo puedes hacer, así sea fútbol, béisbol, básquetbol o artista. Lo que tú decidas hacer, lo que te guste, lo tienes qué hacer", dijo Levy en una entrevista para las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision).