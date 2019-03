Salma Hayek abrió su corazón y habló acerca de su matrimonio con François-Henri Pinault. A más de 10 años de relación, la actriz de 52 años sigue ‘en la luna’ con el hombre de negocios, justo como en sus primeros días como pareja. “(Pinault) es el mejor esposo de todo el mundo”, dijo a la revista Town and Country. “Puedo ser quien soy cuando estoy con él, y no siento que alguien me esté tratando de limitar”, confesó la estrella de Hummingbird Project.

Salma se refiere a François como el “mejor esposo del mundo”. Foto: Getty Images

“No te diré como nos conocimos. Es una historia romántica e increíble, pero es mía. No quiero vulgarizarla convirtiéndola en una anécdota para hacerme la interesante”. Salma y François se casaron en el 2009. La bella actriz compartió que muchas personas se quedaron sorprendidas cuando ella y el magnate francés de la moda pasaron por el altar. “Muchas personas están en shock de que yo me haya casado con quien lo hice”, señaló la actriz de Frida. “Y algunos, incluso, se sienten muy intimidados por mí. Esa es otra manera de demostrar racismo”. Hayek, quien fue nominada a un Oscar como Mejor Actriz en 2003 agregó: “Ellos no pueden creer que esta mexicana tenga la vida que tiene, y se sienten incómodos cuando están cerca de mí”.

Salma and François son padres de Valentina Paloma, de 11 años. Aunque la pareja recibió a su primer hija en común cuando ambos superaban sus cuarentas, Salma reconoce que eso fue toda una bendición. "Creo que soy una mejor madre por que la tuve después", dijo. La artista tambien compartió algunos detalles sobre la personalidad de su hija, a la que describió como "una niña muy creativa, inteligente, divertida y tenaz".

La actriz y el hombre de negocios son padres de Valentina Paloma, de 11 años. Foto: Instagram/@salmahayek

A pesar de que haberse convertido en madre a los 41 años fue una gran decisión, la estrella de Beatriz at Dinner reconoce que no ha sido fácil. “Ya me canso”, dijo. “No voy a mentir”. Para ella, la edad solo es un número, pues siempre luce radiante. ¿Cómo lo logra? Para gran asombro de todos, Salma reconoció que nunca se ha sometido a ninguna cirugía plástica. “No sé cómo explicarlo”, dijo en referencia a su apariencia tan jovial. Cuando le preguntaron si el consumo de agua era el truco, ella respondió: “A veces tomo mucha, y a veces no”.