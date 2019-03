Marco Antonio Regil sale de 'Un Nuevo Día'

Luego de que se difundiera el pasado martes la noticia sobre la salida de Marco Antonio Regil de Un Nuevo Día, el mismo presentador ha confirmado esa información este miércoles durante la transmisión del matutino de Telemundo. El día de ayer la periodista Mandy Fridman dio a conocer en el diario La Opinión que el animador de origen mexicano dejaría el programa, pero ha sido hasta el día hoy en el que el propio Marco ha detallado que se va del matutino a finales de abril. La salida de Marco Antonio se da a menos de un año de haber entrado al programa.

VER GALERÍA

“Quiero anunciarles que a partir del último día de abril voy a retirarme de Un Nuevo Día, voy a seguir con Telemundo con otros planes, pero me voy a retirar”, indicó el también locutor de 49 años. “Estoy muy feliz muy contento. (Quiero) agradecerle a cada uno de ustedes, a nuestro público, a los televidentes, a los productores. Estoy muy agradecido porque ha sido un año donde he aprendido muchísimo, yo siempre había tenido ganas de hacer un programa hablado que es muy diferente a hacer un programa de concurso”.

VER GALERÍA

Marco se dijo orgulloso de haber pertenecido a un equipo tan trabajador como el de Un Nuevo Día. “Ha sido un honor ser parte de un equipo que todos los días trabaja 8,10 o 12 horas que preparar con tanto amor cada entrevista, enlace, sección y cada reportaje”.

El presentador explicó las razones de su salida, las cuales están relacionadas a su otra pasión: los talleres y conferencias de crecimiento personal, actividades que continuará realizando. “Le agradezco especialmente a Telemundo que me haya tenido la confianza de traerme a este programa y que ahora que también me permita la oportunidad de hacer algo de lo que yo siempre hablo en mis talleres y mis conferencias, y todos lo sabemos, que la única forma de ser feliz realmente es seguir a tu corazón. Desde que falleció mi madre, hace un par de años, he descubierto que lo que más me apasiona en la vida es dar talleres y conferencias de crecimiento personal. Tengo muchas ganas de escribir ese primer libro que he ido postergando”.

Eso sí, Marco Antonio dejó claro que esto no es un adiós definitivo de la televisora. El mexicano adelantó su siguiente proyecto con la cadena de televisión: “No me estoy despidiendo de Telemundo, de hecho, hay un proyecto de concurso. Muy bueno lo que se viene en los próximos meses, y me encantará visitarlos y estar aquí”, dijo refiriéndose a que tarde o temprano podría regresar al show como invitado.

Más notas como esta:

- ‘Yo fui su novia’, la simpática bienvenida de Adamari a Marco Antonio Regil a ‘Un Nuevo Día’

- Por este jocoso comentario, Marco Antonio Regil le pidió disculpas a Toni Costa

Así fue la llegada de Marco Antonio a 'Un Nuevo Día'

Luego de que Daniel Sarcos –quien formó parte del programa por más de siete años –anunciara su salida de Un Nuevo Día, la producción dio a conocer que Marco Antonio Regil se integraría al elenco del show. Tan pronto llegó al programa, surgió una curiosa anécdota que nadie esperaba… ¡Adamari López confesó que él había sido su novio hace años!

De acuerdo con el portal Mamás Latinas, el mexicano y la presentadora de origen puertorriqueño mantuvieron un noviazgo de seis meses en 1997, cuando él tenía 28 años y ella 26. Dos décadas más tarde, la expareja se reencontró en el set de Un Nuevo Día.