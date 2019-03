Reportes indican que Dayanara Torres y Louis D’Esposito habrían roto su compromiso

De acuerdo con una fuente cercana a Dayanara Torres, el prometido de la modelo habría decidido poner punto final a su compromiso. Según los reportes de People en Español, el productor Louis D’Esposito rompió su relación con la puertorriqueña, quien apenas el mes pasado anunció que había sido diagnosticada con cáncer de piel. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido esta versión, la cual ha dejado sin palabras a los seguidores de la también presentadora. Sin embargo, Univision Entretenimiento confirmó que la ruptura se dio hace un mes, justo cuando ella anunció que padecía cáncer.

De acuerdo con el informante, Louis le habría dicho a Dayanara que esta situación lo rebasaba: “Su prometido le dijo ‘es too much para mí’”. La fuente cercana a la jueza de Mira Quién Baila All Stars agregó: “Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”. Agregó que tanto Dayanara como sus dos hijos, Cristian y Ryan (fruto de su relación con Marc Anthony) están consternados por esta situación, ya que en Louis veían al hombre que haría feliz a su mamá. “Cristian y Ryan estaban afectados, Louis hasta los llevó de vacaciones”, indicó la fuente. “A Dayanara es lo que más le afectó (ver a sus hijos así)”.

La persona cercana a Dayanara añadió que, para evitar que sus hijos pasaran un mal rato, ella decidió seguir usando su anillo de compromiso, mismo con el que aparece en la final del programa Mira Quién Baila All Stars. Incluso, en uno de los más recientes videos, en el que da a conocer que el cáncer no se expandió a otras partes de su cuerpo, ya no aparece la fotografía de ambos que había al fondo. En el video en el que da a conocer su diagnóstico –publicado el 4 de febrero –se aprecia un mueble al fondo con flores y retratos, y ahí se aprecia claramente la foto de ambos.

De hecho, en su más reciente post en Instagram, pareciera como si Dayanara se refiriera a su actual situación. La modelo compartió una imagen en la que aparece viendo directamente a la cámara y agregó la siguiente frase: “Fíjate en las personas que hacen un esfuerzo por permanecer en tu vida…”.

Su ahora expareja le pidió que fuera al doctor

Cuando recién dio a conocer la noticia de que había sido diagnosticada con cáncer, Dayanara reveló cómo fue que se dio cuenta que algo andaba mal. Fue precisamente Louis quien le había pedido insistentemente que fuera al médico, pues tenía un lunar muy extraño.

“Mi prometido Luis (D’Esposito) que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados son positivos. Ahora esperando recibir noticias de que tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido”, dijo la exesposa de Marc Anthony, quien añadió que le habían removido dos nódulos linfáticos de la pierna.