Angelique Boyer revela que no podía creer que Sebastián Rulli se había fijado en ella

Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una relación que inspira a muchos de sus fans, pues entre ellos reina el amor, el respeto y la diversión. Y aunque son una de las parejas que más llaman la atención en las redes sociales y las alfombras rojas, Angelique reveló un detalle de su historia de amor que pocos creerían. Justo cuando el coqueteo empezaba entre ambos, la guapa actriz no podía creer que el galán de las telenovelas estuviera interesado en ella.

VER GALERÍA

El destino ya los había juntado en la ficción, incluso habían sido pareja en la pantalla chica, pero tuvo que pasar algo de tiempo para que Angelique Boyer y Sebastián Rulli le dieran una verdadera oportunidad al amor. "No me lo esperaba. No esperaba a Sebastián Rulli en mi vida", contó la originaria de Francia a El Gordo y la Flaca. "El día que él me volteó a ver, no lo podía creer. '¿Es a mí?'", confesó contenta de cómo inició el noviazgo que mantiene con el actor.

Notas relacionadas:

- Angelique Boyer, una apasionada que 'ama a muerte' a Sebastián Rulli

- La romántica felicitación de Sebastián Rulli a Angelique Boyer por su cumpleaños

En la mente de Angelique, la idea no parecía nada real. "Somos muy diferentes. Él es súper disciplinado. Come lo que debe de comer y yo de repente sí le entro a los tacos y al pozole. En ese tipo de cosas me cuido, pero no tanto como él", dijo sobre una de las pequeñas diferencias entre ambos que no ha sido impedimento para crear una vida juntos. Angelique además contó que admira mucho su disciplina de vida, que había conocido como compañera de trabajo. "En eso se parece mucho a mi papá", explicó la rubia sobre los detalles que observó en su novio.

VER GALERÍA

Angelique Boyer y Sebastián Rulli: juntos, enamorados, pero sin pasar por el altar

Aunque Angelique Boyer y Sebastián Rulli está convencidos de que son el uno para el otro, la pareja no tiene planes de casarse. "Nosotros no creemos en el matrimonio como documento, entonces creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos, pero no hay prisa", dijo.

Con esa revelación, Angelique explicó que no vive con su novio de manera formal. "Su casa es mi casa, mi casa es su casa. Compartimos absolutamente todo, pero creo que es un siguiente paso que vamos a dar en el momento necesario. No hay prisa de nada", agregó. Y sobre los hijos, la actriz comentó: "En este momento, en mi edad y como está mi carrera creo que tengo que seguir aprovechándolo al 100%. Como pareja estamos viviendo muchos viajes, muchas cosas juntos que, al momento de tener un hijo, cambia", puntualizó.

VER GALERÍA