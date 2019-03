Los pequeños de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son adorables. Si bien ayer la modelo nos revelaba -a través de una tierna foto que publicó en Instagram y un dulce mensaje- lo mucho que disfruta ser mamá, ahora la española de 25 años ahora ha querido compartir con sus seguidores una inesperada noticia: ¡Eva ya está enamorada!

En la gráfica de este lunes pudimos ver a Georgina con el clan completo, Cristiano Jr, los mellizos Mateo y Eva y Alana Martina. ¡Solo faltaba el futbolista! “¡Café con mis personas favoritas! ¡Qué bonito es ser mamá!”, es el texto que acompaña la foto que aolcanzó casi el millón de likes en tan solo un día. Tras este momento especial, la familia se fue a casa, donde continuaron con los juegos y fue entonces cuando la modelo publicó un divertido video donde muestra cómo Eva y Alana se acercan a una figura de Oliver Hutton, un personaje de la serie de dibujos animados de los noventa llamada Campeones, una historia que giraba en torno al fútbol.

Las pequeñas Eva y Alana se acercan a la figura y le dan besos, abrazos y palmadas, mientras Georgina les pregunta, entre risas, de quién es novio Oliver. Como era de esperar, sus seguidores reaccionaron de inmediato y enviaron una lluvia de comentarios, entre los que destacan lo guapas que están las niñas y lo mucho que han crecido.

Sin duda, esta familia se encuentra en su mejor momento y la española aprovecha cada instante que tiene para compartir con sus niños. Recientemente, la modelo presumió de su relación con el futbolista y gritó a los cuatro vientos el amor que siente por su media naranja. “El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca falla”, escribió Georgina junto a una foto donde aparece la pareja en un selfie, gráfica que obtuvo más de un millón de likes en tan solo un día.