Las cariñosas palabras de Lili Estefan para su tío Emilio, en el día de su cumpleaños

La familia Estefan está de fiesta. Y es que el reconocido productor musical Emilio Estefan está celebrado su cumpleaños número 66. Las felicitaciones le han llovido en la redes sociales, sin embargo, la de su sobrina Lili Estefan es una de las que más ha llamado la atención por lo hermoso de sus palabras. La presentadora se valió de su cuenta de Instagram para enviar una felicitación a su tío, acompañada de una foto en la que vemos a toda la familia reunida festejando al productor de origen cubano.

VER GALERÍA

“Feliz cumpleaños tío bello, ¡que cumplas muchos más! ¡Que tu alma de niño nos siga llenando de felicidad! ¡Que tu alegría nos siga contagiando, que sigas siendo un gran ejemplo para todos y que te tengamos por muchos años más lleno de salud, amor y felicidad! Te quiero de aquí a la luna y de regreso, varias veces”, escribió la hermosa presentadora del programa El Gordo y la Flaca en sus redes sociales.

Lili tiene una relación muy cercana con su célebre tío, pues los hemos visto juntos en festejos muy importantes como en Año Nuevo, donde compartieron la última noche de 2018 en una divertida fiesta, o incluso de vacaciones en crucero, como sucedió el fin de año pasado. En esa ocasión, la presentadora reveló que fue Emilio Estefan quien organizó la aventura en la que visitaron Haití y Puerto Rico y a la que asistieron ¡46 miembros de la familia!

VER GALERÍA

"Gracias Gloria Estefan y Emilio Estefan por siempre tener iniciativas que nos mantienen juntos. Como dicen ustedes siempre, ‘en un crucero es el único lugar donde podemos desayunar, almorzar y cenar todos juntos porque nadie se puede escapar', jaja ¡tremenda reunión familiar! ¡Love you y que pronto lo hagamos de nuevo!”, escribió en ese entonces a su querido tío la simpática estrella de Univision.

- ¡Amor de flacos! Marc Anthony se come a besos a Lili Estefan

- La divertida broma de Lili Estefan a Thalía que confirma que son las mejores amigas

Gloria y Emilio: 44 años de amor

Pero ‘La Flaca’ no fue la única en felicitar Emilio. Como todos esperaban, Gloria Estefan, el gran amor del productor cubano, también envió un romántico mensaje la padre de sus hijos y pareja por más de 40 años. Junto a una hermosa fotografía en blanco y negro, en la que ambos se miran a los ojos y se toman de la mano, la cantante escribió:

VER GALERÍA

“¡Feliz cumpleaños, mi morito! Me siento bendecida de haber compartido 44 de tus 66 cumpleaños y que con cada año, mi amor por ti ha crecido en formas que jamás hubiese podido imaginar cuando entraste en mi vida. Disfruta mucho de todo el amor que te están enviando hoy las tantas personas que tú has nutrido con la fuente de positivismo que fluye de tu corazón a los nuestros. ¡Te quiero mucho, bebe!”, compartió la intérprete de Con los Años que Me Quedan.