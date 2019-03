Uno de los momentos más placenteros del día es tomar café, esa taza caliente que tanta falta nos hace para iniciar la jornada con mucha energía, y si viene acompañado de las personas que amamos, ¡mucho mejor! Estos son los momentos que llamamos felicidad y Georgina Rodríguez lo tiene claro. A la novia de Cristiano Ronaldo le encanta presumir de sus niños y este lunes lo hizo mientras compartía un momento especial junto a sus retoños, un instante que le hizo recordar lo mucho que le gusta ser mamá.

“Café con mis personas favoritas️ ¡Qué bonito es ser mamá! #goodmorning #happy #love #family”, es el texto que acompaña la instantánea, donde vemos a una Georgina ejerciendo su rol de madre junto a sus cuatro retoños, Alana Martina, Cristiano Jr, Eva María y Mateo. La modelo viste una camiseta informal con una gorra negra, al igual que el mayor del clan. Por su parte, Alana y Eva lucen los mismos sweaters como si fueran gemelas, ¡adorables!

Sin duda, esta familia se encuentra en su mejor momento y la española aprovecha cada instante que tiene para compartir con sus niños. Recientemente, la modelo presumió de su relación con el futbolista y gritó a los cuatro vientos el amor que siente por su media naranja. “El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca falla”, escribió Georgina junto a una foto donde aparece la pareja en un selfie, gráfica que obtuvo más de un millón de likes en tan solo un día.

La familia siempre apoya a Cristiano

Hace unos días, el astro del fútbol se encontraba en Madrid, disputando un partido frente al Atlético Madrid. Mientras tanto, su mujer e hijos lo animaban desde casa. La modelo compartió una imagen en sus redes en la que se ve a los pequeños de la casa (¿son quizá Eva y Alana Martina?) pegados al televisor donde se ve a su padre, una imagen que demuestra lo importante que es Cristiano en la vida de sus pequeños. Georgina le añadió una corona a la foto junto a la palabra “papá” y un corazón.