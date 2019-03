Camila Cabello y las 22 lecciones de vida que experimentó durante el último año

¡Feliz cumpleaños! Camila Cabello está de fiesta, este 3 de marzo es el cumpleaños número 22 de la cantante de origen cubano, que en los últimos años se ha convertido en una de las intérpretes pop más relevantes y que con apenas su primer disco como solista ha conquistado las listas de popularidad y ha acaparado nominaciones en premios tan importantes como el Grammy.

Por su puesto que Camila tiene mucho que celebrar. Y es que el año pasado sin duda alguna fue uno de los mejores para la intérprete. En enero de 2018 Camila lanzó su disco homónimo, el primero de su carrera como solista, tras su salida del popular grupo Fifth Harmony, el cual la lanzó a la fama. De ese álbum se desprendieron éxitos como Havana y Never Be the Same. Además, la intérprete estuvo de gira por el mundo, como parte de la promoción de su disco.

Sin embargo, Camila se ha tomado un tiempo para reflexionar lo vivido a lo largo de su año 21 y compartió algunas lecciones que aprendió durante el viaje que significó este último año de vida, en el cual se consolidó como solista y como una artista a la que no hay que perderle de vista.

A través de varias diapositivas, la intérprete hablo de su familia, el amor, sus pasiones y hasta de las redes sociales. “¡Llama a tu familia! A tus padres, a tus hermanos. Cada vez que veo a mi hermana menor, la veo diferente. Ella ha crecido, usa palabras que no sabía que ella conocía y excucha canciones que no esperaba que ella escuchara. Los pequeños miembros de la familia me muestran lo rápido que el tiempo puede pasar, lo puedes ver en ellos físicamente. Llama a tus padres. Nos olvidamos que ellos también se hacen viejos”, escribió.

Entre otros temas, la cantante hizo énfasis en el amor. “Si no te has enamorado, enamórate de tu vida. Encuentra aquello que te haga tu corazón latir. Lee, viaja, aprende escucha y te encontrarás”. En ese mismo tenor, Cabello recomendó a sus seguidores no perder la cabeza por un amor, pues dijo, las “relaciones son complicadas”.

Un viaje de descubrimientos

Hace unas semanas, Camila Cabello estuvo de visita por Dubái, en donde encabezó un importante festival musical. Ahí, la canante reveló haber vivido una experiencia personal que la hizo sentirse más cercana a la gente, a pesar de las diferencias que pudieran marcar el hecho de vivir a miles de kilómetros y bajo diferentes situaciones culturales.

“Una de mis personas favoritas, Anthony Bourdain, dijo una vez: ‘parece que mientras más lugares experimento, me doy cuenta de que tan grande es el mundo’. Es tan cierto, me encanta la sensación de ser humilde al viajar a otro lugar y vivir una experiencia completamente diferente. Una cultura diferente te hace darte cuenta de lo pequeño que es tu mundo en comparación con que en realidad es; como si solo vivieras una versión de las millones de experiencias humanas que hay allá afuera. Al mismo tiempo, viajar te hace darte cuenta de que en realidad no somos tan diferentes”, escribió junto a unas fotografías de su estadía en el país asiático.