¡Con una sonrisa en el rostro! Así enfrentó Dayanara Torres su primer día de tratamiento contra el cáncer

Ya pasaron unas semanas de que Dayanara Torres compartiera la triste noticia de que fue diagnosticada con cáncer en la piel. Una noticia por demás fuerte que preocupó a sus fans y a sus amigos más cercanos. En esa ocasión, la exMiss Universo entre lágrimas aseguraba que a pesar de su enfermedad, se sentía optimista y se pronunciaba confiada en que atravesaría esta etapa de su vida de la mejor manera y respaldada por el amor de los suyos y de sus millones de seguidores. Sin embargo, esas lágrimas que mostraban su vulnerabilidad en ese momento se han borrado de su rostro y a cambio podemos ver una enorme sonrisa que no hace más que inspirar a quien la mira.

A través de un video que compartió a través de su cuenta de Instagram, la puertorriqueña mostró los momentos más importantes del primer día de tratamiento en contra de su enfermedad. En el clip, la exjueza de Mira Quién Baila All Stars (Univision) se muestra muy sonriente, a pesar del duro momento que puede significar el estar luchando contra una enfermedad y de los malestares que esta pueda generar. Junto al video, Dayanara agradeció a su amigo Paul Anthony Love, quien además es su maquillista y peinador, por estar a su lado en este duro momento y por acompañarla compartiendo su fe. También mostró su gratitud a su madre, la señora Luz Delgado, a quien de cariño le dice Lela.

"Siempre Agradecida por tanto… y con estos Ángeles en la tierra. Gracias Paul Anthony por tu luz, tu paz, por enseñarme a meditar y por tu hermosa amistad”, escribió la modelo. “A mi Reina Madre, Lela: gracias por enseñarme con tu ejemplo a ser fuerte y salir adelante, me siento tan bendecida de tenerte aquí conmigo y agarrada de tu mano caminar”, continuó la ganadora de la temporada 2017 de Mira Quién Baila.

Junto al mensaje, la hermosa boricua también agradeció a sus fans por el amor incondicional que le han mostrado durante los últimos días y les pidió no soltarla y mantener sus oraciones hacia ella, pues está segura que es gracias a sus plegarias que este difícil proceso se ha dado de la mejor forma. En los comentarios no pudieron faltar los mensajes de ánimo de quienes si conocerla, se han mostrado fieles a través de los años.

¡Buenas noticias!

En medio del torbellino de emociones en el que Dayanara Torres se ha visto envuelta en las últimas semanas y desde su diagnóstico, las buenas noticias parecen dibujar un horizonte muy positivo para la madre de los hijos de Marc Anthony. Justo un día antes de su primera radiación, la reina de belleza hizo un anuncio con el que llenó de esperanza a sus millones de seguidores.

A través de un video que compartió en Instagram, Torres agradeció a sus fans por las oraciones y el respaldo que le han mostrado tras haber dado a conocer que tiene cáncer de piel. Sin embargo, el punto más relevante de su mensaje fue cuando habló sobre su diagnóstico. "Los resultados de la semana pasada enseñan que el cáncer no se me ha regado y no está en otros órganos de mi cuerpo así que una batalla ganada", dijo. Para ella esta es una gran noticia pues que el cáncer estuviera en alguna otra parte de su cuerpo era una preocupación muy grande que la mantenía nerviosa.