En medio de su tratamiento médico, Dayanara Torres comparte una buena noticia sobre su salud

No han sido semanas sencillas para Dayanara Torres, pero su actitud positiva y la sonrisa que jamás borra de su rostro la han ayudado a llevar con un poco más de tranquilidad el tratamiento médico contra el cáncer de piel con el que fue diagnosticada. Siempre abierta con sus fans y dispuesta a compartir su experiencia, la ex Miss Universo publicó un video en el que además de agradecer a sus fans por los buenos mensajes, reveló una muy buena noticia que recibió de los médicos que la hizo sonreír.

"Hola, quería tomar este momento para agradecerles a todos por todas sus oraciones, por su cariño, su apoyo en estos momentos tan difíciles para mí. Les puedo asegurar que las oraciones han llegado. Me llegan hasta mí", dijo con una gran sonrisa ante la cámara y desde su hogar. Dayanara, sin ocultar la alegría que sintió al compartir una buena nueva, agregó: "Los resultados de la semana pasada enseñan que el cáncer no se me ha regado y no está en otros órganos de mi cuerpo así que una batalla ganada", dijo. Para ella esta es una gran noticia pues que el cáncer estuviera en alguna otra parte de su cuerpo era una preocupación muy grande que la mantenía nerviosa.

Con esa buena noticia que la mantiene un poco más tranquila, Dayanara Torres habló sobre el tratamiento al que se somete para erradicar la enfermedad. “Mañana comienzo mi radiación, mi primera radiación, voy a estar un poquito débil y quizás con bastante dolor", explicó. Con una cálida sonrisa, pidió a sus seguidores que la mantengan en sus pensamientos, pues para ella es una pieza clave en su proceso de recuperación. "Quiero decirles que no me suelten, sus oraciones son muy, muy necesarias. Los quiero mucho, los quiero con el alma, no les digo gracias, les digo de corazón y de mi alma muchísimas gracias por su apoyo y su cariño”, agregó en su video.



El tratamiento médico de Dayanara Torres

Semanas atrás, Dayanara compartía en una entrevista con Despierta América los detalles del tratamiento médico al que se someterá. "No se me va a caer el pelo, no me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil", contó a Karla Martínez, Alan Tacher y Casper Smart. La ex jurado de Mira Quién Baila All Stars explicó que se sometería a radiaciones localizadas cada dos meses durante un año. "Los doctores están confiados en que vamos a salir bien, de que lo vamos a destruir y que voy a estar bien", agregó con una sonrisa.

En este proceso, además del cariño de sus fans, Dayanara cuenta con el apoyo de sus hijos Cristian y Ryan, a quienes tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. "Mis hijos, aunque asustados, cada vez que me ven me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte pero juntos. Yo de todas he salido más fuerte que nunca", dijo en su entrevista sobre los chicos.