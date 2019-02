William Valdés emocionado hasta las lágrimas por esta razón

William Valdés tiene un nuevo proyecto en las manos y es tanta su emoción que no logra contener las lágrimas cuando se refiere a él. El cubano de 25 años se acaba de unir al elenco de Hoy luego de ser uno de los invitados al show, el programa matutino mexicano de la cadena Televisa. Feliz con esta nueva oportunidad de estar frente a las cámaras, William se dirigió a sus fans a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que bastante conmovido compartió la buena nueva con sus seguidores.

“No sabía si subir este video o no. Pero decidí que sí porque este soy yo. Estas lágrimas son de emoción, son de que pensé en todo lo que me ha pasado y miren donde estoy hoy. En la vida todo se logra con enfoque. Soy muy bendecido por tener a cada uno de ustedes en mi vida”, escribió muy contento el presentador en su página de Facebook, en donde publicó el clip.

Al principio, el video preocupó a sus seguidores, pero en los primeros segundos aclaró que eran lágrimas de alegría y reveló: “Estoy muy emocionado y obviamente son lágrimas de emoción. Y la gente me va a preguntar que por qué yo grabo esto, pero lo quiero grabar porque yo he pasado por muchísimas cosas y ustedes lo saben", dijo refiriéndose a los altibajos de su carrera que vivió desde hace meses. "El día de ayer me dieron la bienvenida en el programa Hoy, me pidieron que me quedara y me acaba de llegar un mensaje de alguien que quiero muchísimo que desde hace 10 años creyó en mí, creyó en mi talento y me pone muy sentimental porque soy una persona muy agradecida”, agregó sobre la bella coincidencia que tuvo esta semana en su vida mientras se encuentre en México.

Un sueño hecho realidad

Para William, la oportunidad que acaba de recibir va más allá de un trabajo frente a las cámaras, pues él siempre había querido ser parte de la familia Televisa. “Para mí esto es un sueño hecho realidad, estar en Televisa, estar trabajando en el programa número uno en México”, dijo emocionado en el video que grabó desde su auto.

En cuanto a las situaciones que lo llevaron a salir de Despierta América, de las que habló abiertamente y confesó que se quedó sin trabajo por un problema de abuso de sustancias tóxicas, William explicó: “Sí me descarrilé un tiempo, sí se me subió, pero gracias a Dios que me mandó tantas enseñanzas y tantos castigos, que yo no los quiero llamar castigos, pero fueron momentos muy difíciles".



Con mucho optimismo, Valdés está seguro de que tomará esta oportunidad con mucha más seriedad. "Con solo saber que estoy aquí en México haciendo lo que me gusta, ver todo el apoyo de todas las personas que me apoyan que me desean el bien me llena de emoción”, concluyó. Más tarde, el presentador compartió en sus redes sociales las primeras fotos de su día en Hoy, en donde se aprecia bastante feliz por este nuevo reto lleno de oportunidades en su carrera.